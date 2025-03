Polski architekt projektuje willę w Abu Zabi. Luksusowa oaza na pustyni

Na pierwsze piętro można dostać się przy pomocy windy lub schodów. W tym miejscu znajduje się strefa relaksu. W trzecim „okręgu” znajduje się basen. Wybudowano go, wykorzystując naturalną wyrwę w skale.

Foto: Materiały prasowe

Do willi przynależy też poziom podziemny, w którym urządzono niewielkie prywatne spa. Z tego miejsca można przez ogromny, sześciometrowy „teleport” można przedostać się do wodnej „oazy”.

Zdaniem twórców projektu koncepcja „Oasis Project” udowadnia, że „pustynia to nie przekleństwo, ale dar”, który może inspirować do stworzenia komfortowego, nowoczesnego i funkcjonalnego miejsca do życia – nawet w tak ekstremalnych warunkach i w miejscu pozornie niedostępnym dla człowieka. Zgodnie z planami budowa willi ma ruszyć w 2026 roku.