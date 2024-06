Albergo dei Poveri to nazwa niefunkcjonującego już, zabytkowego gmachu szpitala w Neapolu, którego budowę ukończono w XIX wieku. Ogromny obiekt przejdzie szeroko zakrojoną renowację, aby zaadaptować go na kompleks muzealny. Włoski rząd zapowiada, że będzie to największy tego typu kompleks w Europie — informuje branżowy magazyn „The Art Newspaper”.

Reklama

Neapolu: powstaje największy w Europie kompleks muzealny

Przez dekady Neapol przyciągał najważniejszych przedstawicieli europejskiej elity intelektualnej. Kryzys ekonomiczny po zjednoczeniu Włoch i postępująca industrializacja miasta sprawiły jednak, że Neapol znacząco stracił na swoim dawnym blasku.

Z tego powodu rząd Włoch postanowił odbudować bogate dziedzictwo kulturowe stolicy Kampanii, którego częścią jest renowacja licznych neapolitańskich zabytków. Plan ten obejmuje również gigantyczny kompleks szpitalny Albergo dei Poveri, znajdujący się przy Placu Karola III w historycznym centrum Neapolu. Przy szpitalu funkcjonował również przytułek dla bezdomnych.

Czytaj więcej Miasta Najbardziej kontrowersyjny wieżowiec w Europie znika. Zasłonią go inne biurowce „Gherkin”, niegdyś najbardziej znienawidzony wieżowiec Londynu, nie dominuje już krajobrazu City. Przytłaczają go kolejne drapacze chmur. W niedalekiej przyszłości zapewne całkowicie wtopi się w otoczenie.

Liczący ponad sto tysięcy metrów kwadratowych gmach jest jednym z największych zabytkowych obiektów w Europie. Po renowacji, która ruszyła w kwietniu tego roku, przestrzeń o powierzchni dziesięciu tysięcy metrów kwadratowych pomieści zasoby Narodowego Muzeum Archeologicznego w Neapolu.