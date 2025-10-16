Plany budowy tunelu dla statków w Norwegii – pierwszego takiego projektu na świecie – snuto od prawie 150 lat. Ruszył nawet przetarg na projekt i budowę tunelu, ale władze Norwegii zrezygnowały z inwestycji. Jako powody tej decyzji wskazano kilkukrotny wzrost kosztów całego przedsięwzięcia oraz bardziej pilną potrzebę dofinansowania kluczowych sektorów norweskiej gospodarki.

Pierwszy na świecie tunel dla statków będzie za drogi. Norwegia rezygnuje z projektu

Pierwszy tunel dla statków pod nazwą Stad Skipstunnel miał przebiegać przez półwysep Stad na zachodnim wybrzeżu Norwegii i połączyć dwa przeciwległe jego brzegi. Liczący 1,7 kilometra tunel miał umożliwić statkom bezpieczne przemieszczanie się z jednej strony półwyspu na drugą. Za projekt miała odpowiadać znana pracownia architektoniczna Snøhetta, która ma na koncie tak znane realizacje jak Pomnik 11 Września w Nowym Jorku czy siedziba norweskiej opery i baletu w Oslo.

Z powodu silnych prądów morskich i wiatrów statki miały częste opóźnienia, dochodziło też do groźnych wypadków. Celem budowy tunelu było też przyciągnięcie turystów do tego malowniczego zakątka Norwegii i obniżenie emisji gazów cieplarnianych wielu statków, które codziennie opływają półwysep. Nie bez znaczenia były też względy wizerunkowe – powstanie ogromnego tunelu udowodniłoby technologiczne zaawansowanie Norwegii.

Wiadomo już, że projekt nie zostanie zrealizowany – przynajmniej nie w najbliższej przyszłości. Rząd w Oslo wyłączył ten projekt z przyszłorocznego budżetu, co potwierdził premier Jonas Gahr Støre w publicznej norweskiej telewizji NRK.