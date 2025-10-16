Aktualizacja: 16.10.2025 05:16 Publikacja: 16.10.2025 05:00
Plany budowy tunelu dla statków w Norwegii pojawiły się już 150 lat temu
Foto: Snøhetta
Plany budowy tunelu dla statków w Norwegii – pierwszego takiego projektu na świecie – snuto od prawie 150 lat. Ruszył nawet przetarg na projekt i budowę tunelu, ale władze Norwegii zrezygnowały z inwestycji. Jako powody tej decyzji wskazano kilkukrotny wzrost kosztów całego przedsięwzięcia oraz bardziej pilną potrzebę dofinansowania kluczowych sektorów norweskiej gospodarki.
Pierwszy tunel dla statków pod nazwą Stad Skipstunnel miał przebiegać przez półwysep Stad na zachodnim wybrzeżu Norwegii i połączyć dwa przeciwległe jego brzegi. Liczący 1,7 kilometra tunel miał umożliwić statkom bezpieczne przemieszczanie się z jednej strony półwyspu na drugą. Za projekt miała odpowiadać znana pracownia architektoniczna Snøhetta, która ma na koncie tak znane realizacje jak Pomnik 11 Września w Nowym Jorku czy siedziba norweskiej opery i baletu w Oslo.
Z powodu silnych prądów morskich i wiatrów statki miały częste opóźnienia, dochodziło też do groźnych wypadków. Celem budowy tunelu było też przyciągnięcie turystów do tego malowniczego zakątka Norwegii i obniżenie emisji gazów cieplarnianych wielu statków, które codziennie opływają półwysep. Nie bez znaczenia były też względy wizerunkowe – powstanie ogromnego tunelu udowodniłoby technologiczne zaawansowanie Norwegii.
Wiadomo już, że projekt nie zostanie zrealizowany – przynajmniej nie w najbliższej przyszłości. Rząd w Oslo wyłączył ten projekt z przyszłorocznego budżetu, co potwierdził premier Jonas Gahr Støre w publicznej norweskiej telewizji NRK.
Støre uzasadnił tę decyzję tym, że koszt całego przedsięwzięcia nie ma uzasadnienia w obliczu aktualnej sytuacji, w jakiej znajduje się gospodarka Norwegii. „Musimy ustalić inne priorytety i wykorzystać każdą koronę w jak najbardziej efektywny sposób” – powiedział premier, podkreślając, że w sytuacji wojny w Ukrainie drastycznie wzrosły inwestycje w obronność, a ponadto odpowiedniego finansowania potrzebują też norweski system opieki zdrowotnej i samorządy.
Marzenie Norwegów o wybudowaniu pierwszego na świecie tunelu dla statków zaczęło nabierać kształtów dziesięć lat temu. Wtedy projekt wyceniono na półtora miliarda koron, czyli zgodnie z ówczesnym przelicznikiem – na blisko 700 milionów zł.
W 2021 r., kiedy norweski rząd dał w końcu zielone światło dla budowy tunelu, koszty wzrosły do kwoty 2,8 miliarda koron. Mimo to postanowiono ruszyć z przedsięwzięciem. Koncepcja architektów z pracowni Snøhetta zakładała nie tylko stworzenie korytarza dla statków, ale również punktów widokowych dla turystów.
Spodziewano się, że prace ruszą w ciągu trzech-czterech lat. W międzyczasie rząd założył, że pochłoną one maksymalnie pięć miliardów koron, ale już w 2023 r. prognozowane koszty wzrosły do 9,4 miliarda. Zdecydowano o porzuceniu projektu.
Przedsięwzięcie już pochłonęło ponad 300 milionów koron, które przeznaczono na badania i konsultacje. Jak informują norweskie źródła, lokalni mieszkańcy domagają się też rekompensat za konieczność sprzedania ich posesji, które znajdują się na terenie budowy. Porzucenie projektu nie jest też dobrą wiadomością dla firm z branży rybołówstwa – tunel byłby dla nich szansą na usprawnienie ich działalności.
Budowa tunelu ma też swoich krytyków. Zdaniem niektórych z nich rejsy statkami wokół półwyspu Stad są coraz bardziej bezpieczne, nie ma też gwarancji, że lokalni przewoźnicy będą chętni płacić za korzystanie z tunelu, co zapewniłoby stabilny zwrot inwestycji.
