W Norwegii nie powstanie pierwszy na świecie tunel dla statków. „Kończymy prace”

Władze Norwegii zrezygnowały z długo oczekiwanej budowy tunelu dla statków. To byłby pierwszy tego rodzaju tunel na świecie. Projekt przygotowała ceniona norweska pracownia architektoniczna Snøhetta.

Publikacja: 16.10.2025 05:00

Plany budowy tunelu dla statków w Norwegii pojawiły się już 150 lat temu

Foto: Snøhetta

Izabela Popko

Plany budowy tunelu dla statków w Norwegii – pierwszego takiego projektu na świecie – snuto od prawie 150 lat. Ruszył nawet przetarg na projekt i budowę tunelu, ale władze Norwegii zrezygnowały z inwestycji. Jako powody tej decyzji wskazano kilkukrotny wzrost kosztów całego przedsięwzięcia oraz bardziej pilną potrzebę dofinansowania kluczowych sektorów norweskiej gospodarki.

Pierwszy na świecie tunel dla statków będzie za drogi. Norwegia rezygnuje z projektu

Pierwszy tunel dla statków pod nazwą Stad Skipstunnel miał przebiegać przez półwysep Stad na zachodnim wybrzeżu Norwegii i połączyć dwa przeciwległe jego brzegi. Liczący 1,7 kilometra tunel miał umożliwić statkom bezpieczne przemieszczanie się z jednej strony półwyspu na drugą. Za projekt miała odpowiadać znana pracownia architektoniczna Snøhetta, która ma na koncie tak znane realizacje jak Pomnik 11 Września w Nowym Jorku czy siedziba norweskiej opery i baletu w Oslo.

Czytaj więcej

Budynek w londyńskiej dzielnicy Mayfair przestał pełnić funkcję ambasady USA w 2017 roku.
Architektura
Modernistyczny budynek ambasady USA zmienili w luksusowy hotel. „Pałac w parku”

Z powodu silnych prądów morskich i wiatrów statki miały częste opóźnienia, dochodziło też do groźnych wypadków. Celem budowy tunelu było też przyciągnięcie turystów do tego malowniczego zakątka Norwegii i obniżenie emisji gazów cieplarnianych wielu statków, które codziennie opływają półwysep. Nie bez znaczenia były też względy wizerunkowe – powstanie ogromnego tunelu udowodniłoby technologiczne zaawansowanie Norwegii.

Wiadomo już, że projekt nie zostanie zrealizowany – przynajmniej nie w najbliższej przyszłości. Rząd w Oslo wyłączył ten projekt z przyszłorocznego budżetu, co potwierdził premier Jonas Gahr Støre w publicznej norweskiej telewizji NRK.

Støre uzasadnił tę decyzję tym, że koszt całego przedsięwzięcia nie ma uzasadnienia w obliczu aktualnej sytuacji, w jakiej znajduje się gospodarka Norwegii. „Musimy ustalić inne priorytety i wykorzystać każdą koronę w jak najbardziej efektywny sposób” – powiedział premier, podkreślając, że w sytuacji wojny w Ukrainie drastycznie wzrosły inwestycje w obronność, a ponadto odpowiedniego finansowania potrzebują też norweski system opieki zdrowotnej i samorządy.

Norwegia: Tunel dla statków pozostanie marzeniem

Marzenie Norwegów o wybudowaniu pierwszego na świecie tunelu dla statków zaczęło nabierać kształtów dziesięć lat temu. Wtedy projekt wyceniono na półtora miliarda koron, czyli zgodnie z ówczesnym przelicznikiem – na blisko 700 milionów zł.

W 2021 r., kiedy norweski rząd dał w końcu zielone światło dla budowy tunelu, koszty wzrosły do kwoty 2,8 miliarda koron. Mimo to postanowiono ruszyć z przedsięwzięciem. Koncepcja architektów z pracowni Snøhetta zakładała nie tylko stworzenie korytarza dla statków, ale również punktów widokowych dla turystów.

Spodziewano się, że prace ruszą w ciągu trzech-czterech lat. W międzyczasie rząd założył, że pochłoną one maksymalnie pięć miliardów koron, ale już w 2023 r. prognozowane koszty wzrosły do 9,4 miliarda. Zdecydowano o porzuceniu projektu.

Przedsięwzięcie już pochłonęło ponad 300 milionów koron, które przeznaczono na badania i konsultacje. Jak informują norweskie źródła, lokalni mieszkańcy domagają się też rekompensat za konieczność sprzedania ich posesji, które znajdują się na terenie budowy. Porzucenie projektu nie jest też dobrą wiadomością dla firm z branży rybołówstwa – tunel byłby dla nich szansą na usprawnienie ich działalności.

Budowa tunelu ma też swoich krytyków. Zdaniem niektórych z nich rejsy statkami wokół półwyspu Stad są coraz bardziej bezpieczne, nie ma też gwarancji, że lokalni przewoźnicy będą chętni płacić za korzystanie z tunelu, co zapewniłoby stabilny zwrot inwestycji.

Źródło: rp.pl

