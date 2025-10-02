Reklama

Polskie muzeum w Bahrajnie. Futurystyczny projekt wśród najlepszych na świecie

Pracownia architektoniczna Robert Majkut Design z Warszawy stworzyła pełen rozmachu projekt Muzeum Wody w Bahrajnie. Koncepcję Polaków wyróżniło jury tegorocznej edycji konkursu Vision Awards 2025 organizowanego przez ceniony serwis poświęcony architekturze Architizer.

Publikacja: 02.10.2025 11:57

Projekt pracowni Robert Majkut Design powstał z myślą o Bahrajnie.

Projekt pracowni Robert Majkut Design powstał z myślą o Bahrajnie.

Foto: Robert Majkut Design

Izabela Popko

Pracownia wielokrotnie nagradzanego warszawskiego architekta Roberta Majkuta ma na koncie kolejne międzynarodowe wyróżnienie. Tym razem koncepcję biura doceniło jury konkursu Vision Awards 2025, którego organizatorem jest redakcja serwisu Architizer. Projekt dotyczy futurystycznego Muzeum Wody, które miałoby powstać w Bahrajnie.

Muzeum Wody w Bahrajnie. Pracownia Robert Majkut Design w konkursie Architizer

Redakcja Architizera, cenionego serwisu poświęconego architekturze i designowi, ogłosiła wyniki tegorocznej edycji konkursu Vision Awards 2025. Nagradzane są w nim najlepsze i najbardziej wizjonerskie koncepcje architektoniczne, które nie doczekały się jeszcze realizacji. Projektanci nadsyłają swoje autorskie propozycje w formie szkiców, modeli, fotografii i filmów.

Projekty nadesłały zarówno renomowane pracownie, jak i początkujący twórcy, w tym studenci. W gronie finalistów tegorocznej edycji konkursu znalazł się projekt, którego autorami są polscy architekci. Mowa o futurystycznym gmachu Muzeum Wody autorstwa zespołu polskiej pracowni Robert Majkut Design.

Czytaj więcej

TM Tower będzie miał miał 230 metrów wysokości.
Apartamenty & domy
Powstaje najwyższy apartamentowiec w UE. Odbierze tytuł budynkowi z Polski

Pełen rozmachu budynek o powierzchni ponad 140 tysięcy metrów kwadratowych zaprojektowano z myślą o wybudowaniu go w Bahrajnie. Choć obiekt wydaje się przeczyć zasadom grawitacji, to dzięki zastosowaniu zaawansowanego programowania parametrycznego projekt nadaje się do realizacji.

Reklama
Reklama

Projekt zakłada, że budynek miałby składać się z 18 kondygnacji: 15 naziemnych i trzech podziemnych. Jak opisują go projektanci, muzeum ma stanowić „przestrzeń, w której natura przenika się z nauką i architekturą”.

Futurystyczne Muzeum Wody: projekt Polaków w Bahrajnie

Inspiracją dla bryły budynku była woda jako zasób życia, a także jej charakterystyka jako substancji, która może zmieniać kształt, kolor, stan skupienia czy wagę. Odzwierciedla to organiczna forma budynku, która opiera się na wyliczeniach krzywizn kropli wody.

Dzięki programowaniu parametrycznemu zaprojektowano zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne, które mają zapewnić stabilność budynku. Wzmocnienia przypominające żebrowanie kadłubów statków, pozwalają zrównoważyć ciężar konstrukcji i są też kolejnym odniesieniem do świata wody.

Zwiedzanie muzeum miałoby się zaczynać nietypowo, bo od dziesiątego piętra – najszerszego poziomu, który architekci nazwali „Linią zero”. Zwiedzający wjeżdżają tu windą z poziomu -1, gdzie znajduje się wejście do budynku. „Linia zero” to swoisty symbol powierzchni wody, gdzie innowacyjne instalacje pozwalają doświadczyć żywiołu we wszystkich jego odsłonach.

Stąd zwiedzający schodzą na niższe dziewięć pięter. Tam będą mogli prześledzić kolejne wystawy tematyczne, które mają dotyczyć roli wody w powstaniu życia na Ziemi, badań nad tym żywiołem, poszukiwań wody w kosmosie, a także jej znaczenia w kulturze. W budynku ma działać ponadto centrum naukowo-badawcze, nie zabraknie też przestrzeni edukacyjnych i komercyjnych.

Reklama
Reklama

To już kolejny konkurs Architizera, w którym wyróżniono projekt pracowni Roberta Majkuta. W sierpniu jury konkursu „Architizer A+ Awards” doceniło inną futurystyczną koncepcję – Oasis House, czyli niezwykłą willę na pustyni w Dubaju. Projekt otrzymał specjalne wyróżnienie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Bahrajn Styl Życia Architektura Muzea

Pracownia wielokrotnie nagradzanego warszawskiego architekta Roberta Majkuta ma na koncie kolejne międzynarodowe wyróżnienie. Tym razem koncepcję biura doceniło jury konkursu Vision Awards 2025, którego organizatorem jest redakcja serwisu Architizer. Projekt dotyczy futurystycznego Muzeum Wody, które miałoby powstać w Bahrajnie.

Muzeum Wody w Bahrajnie. Pracownia Robert Majkut Design w konkursie Architizer

Pozostało jeszcze 89% artykułu
Reklama
Nowy kampus Akademii Muzycznej w Bydgoszczy to projekt pracowni Plus 3 Architekci z Warszawy.
Architektura
„Świątynia muzyki” w Bydgoszczy. To najnowocześniejszy taki obiekt w Europie
Tegoroczne Expo w Osace kończy się 13 października.
Architektura
Sukces polskiej architektki w Japonii. Nagroda za projekt pawilonu na Expo
„Dom podąża za słońcem, wpisuje się w zbocze, a część jego dachu płynnie przechodzi w krajobraz” – m
Architektura
W Beskidach powstał futurystyczny dom. To nowy projekt pracowni KWK Promes
Obwód „Wielkiego kręgu” to ponad 2 kilometry.
Architektura
Największa drewniana konstrukcja na świecie do wyburzenia? Zapadła decyzja
W 1701 r. zamek częściowo spłonął. O odbudowie zdecydował August II Mocny, wówczas król Polski.
Architektura
Rezydencja królów Polski odzyskuje blask. Koniec 40-letniego remontu
Reklama
Reklama
e-Wydanie