Pracownia wielokrotnie nagradzanego warszawskiego architekta Roberta Majkuta ma na koncie kolejne międzynarodowe wyróżnienie. Tym razem koncepcję biura doceniło jury konkursu Vision Awards 2025, którego organizatorem jest redakcja serwisu Architizer. Projekt dotyczy futurystycznego Muzeum Wody, które miałoby powstać w Bahrajnie.

Reklama Reklama

Muzeum Wody w Bahrajnie. Pracownia Robert Majkut Design w konkursie Architizer

Redakcja Architizera, cenionego serwisu poświęconego architekturze i designowi, ogłosiła wyniki tegorocznej edycji konkursu Vision Awards 2025. Nagradzane są w nim najlepsze i najbardziej wizjonerskie koncepcje architektoniczne, które nie doczekały się jeszcze realizacji. Projektanci nadsyłają swoje autorskie propozycje w formie szkiców, modeli, fotografii i filmów.

Projekty nadesłały zarówno renomowane pracownie, jak i początkujący twórcy, w tym studenci. W gronie finalistów tegorocznej edycji konkursu znalazł się projekt, którego autorami są polscy architekci. Mowa o futurystycznym gmachu Muzeum Wody autorstwa zespołu polskiej pracowni Robert Majkut Design.

Pełen rozmachu budynek o powierzchni ponad 140 tysięcy metrów kwadratowych zaprojektowano z myślą o wybudowaniu go w Bahrajnie. Choć obiekt wydaje się przeczyć zasadom grawitacji, to dzięki zastosowaniu zaawansowanego programowania parametrycznego projekt nadaje się do realizacji.