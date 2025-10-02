Aktualizacja: 02.10.2025 14:10 Publikacja: 02.10.2025 11:57
Projekt pracowni Robert Majkut Design powstał z myślą o Bahrajnie.
Foto: Robert Majkut Design
Pracownia wielokrotnie nagradzanego warszawskiego architekta Roberta Majkuta ma na koncie kolejne międzynarodowe wyróżnienie. Tym razem koncepcję biura doceniło jury konkursu Vision Awards 2025, którego organizatorem jest redakcja serwisu Architizer. Projekt dotyczy futurystycznego Muzeum Wody, które miałoby powstać w Bahrajnie.
Redakcja Architizera, cenionego serwisu poświęconego architekturze i designowi, ogłosiła wyniki tegorocznej edycji konkursu Vision Awards 2025. Nagradzane są w nim najlepsze i najbardziej wizjonerskie koncepcje architektoniczne, które nie doczekały się jeszcze realizacji. Projektanci nadsyłają swoje autorskie propozycje w formie szkiców, modeli, fotografii i filmów.
Projekty nadesłały zarówno renomowane pracownie, jak i początkujący twórcy, w tym studenci. W gronie finalistów tegorocznej edycji konkursu znalazł się projekt, którego autorami są polscy architekci. Mowa o futurystycznym gmachu Muzeum Wody autorstwa zespołu polskiej pracowni Robert Majkut Design.
Pełen rozmachu budynek o powierzchni ponad 140 tysięcy metrów kwadratowych zaprojektowano z myślą o wybudowaniu go w Bahrajnie. Choć obiekt wydaje się przeczyć zasadom grawitacji, to dzięki zastosowaniu zaawansowanego programowania parametrycznego projekt nadaje się do realizacji.
Projekt zakłada, że budynek miałby składać się z 18 kondygnacji: 15 naziemnych i trzech podziemnych. Jak opisują go projektanci, muzeum ma stanowić „przestrzeń, w której natura przenika się z nauką i architekturą”.
Inspiracją dla bryły budynku była woda jako zasób życia, a także jej charakterystyka jako substancji, która może zmieniać kształt, kolor, stan skupienia czy wagę. Odzwierciedla to organiczna forma budynku, która opiera się na wyliczeniach krzywizn kropli wody.
Dzięki programowaniu parametrycznemu zaprojektowano zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne, które mają zapewnić stabilność budynku. Wzmocnienia przypominające żebrowanie kadłubów statków, pozwalają zrównoważyć ciężar konstrukcji i są też kolejnym odniesieniem do świata wody.
Zwiedzanie muzeum miałoby się zaczynać nietypowo, bo od dziesiątego piętra – najszerszego poziomu, który architekci nazwali „Linią zero”. Zwiedzający wjeżdżają tu windą z poziomu -1, gdzie znajduje się wejście do budynku. „Linia zero” to swoisty symbol powierzchni wody, gdzie innowacyjne instalacje pozwalają doświadczyć żywiołu we wszystkich jego odsłonach.
Stąd zwiedzający schodzą na niższe dziewięć pięter. Tam będą mogli prześledzić kolejne wystawy tematyczne, które mają dotyczyć roli wody w powstaniu życia na Ziemi, badań nad tym żywiołem, poszukiwań wody w kosmosie, a także jej znaczenia w kulturze. W budynku ma działać ponadto centrum naukowo-badawcze, nie zabraknie też przestrzeni edukacyjnych i komercyjnych.
To już kolejny konkurs Architizera, w którym wyróżniono projekt pracowni Roberta Majkuta. W sierpniu jury konkursu „Architizer A+ Awards” doceniło inną futurystyczną koncepcję – Oasis House, czyli niezwykłą willę na pustyni w Dubaju. Projekt otrzymał specjalne wyróżnienie.
