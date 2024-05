Konrad Loesch jest partnerem w pracowni Loesh + Partnerzy, projektującej budynki mieszkalne, biurowe oraz użyteczności publicznej. Architekt na swoim koncie ma między innymi hotel Heron Live nad jeziorem Rożnowskim czy kamienicę przy Stalowej 27 w Warszawie, a także wygraną w konkursie na przebudowę rynku w Skale czy wyróżnienie w konkursie na przebudowę Hali Lodowej w Oświęcimiu.

„Jestem zaszczycony, że w tym roku jury wyróżniło mnie tak prestiżowym tytułem. Oczywiście odbieram to wyróżnienie jako nagrodę dla całego naszego zespołu IFAgroup. To działa bardzo mobilizująco do dalszej pracy” – mówi Kamil Domachowski, cytowany przez Label Magazine. „Dziękuję całemu zespołowi loesch+partnerzy za wspólną pracę” – zaznacza Konrad Loesch.

Projekty Kamila Domachowskiego i Konrada Loescha – a także pozostałych laureatów konkursu 40 Under 40 – wejdą w skład wystawy pt. „40 Young European Architects with New Visions”. Wystawa odbędzie się w grudniu 2024 roku w siedzibie European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies w Atenach. Projekty trafią także do międzynarodowych pism architektonicznych.

W poprzednich latach wśród nagrodzonych Polaków znaleźli się między innymi: Tomasz Konior, Robert Konieczny, Beata Goczoł, Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marcin Kościuch, Tomasz Osięgłowski. Ewelina Jaskulska czy Maciej Franta.

Zdjęcie główne w tym artykule wykonała pracownia kroniki.studio.