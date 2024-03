Wieżowiec wysoki na dwa kilometry. Nowy projekt twórców koncepcji CPK?

Arabia Saudyjska realizuje obecnie ogromną liczbę projektów architektonicznych, które nazywa „gigaprojektami”. Na etapie budowy jest również futurystyczne miasto The Line nad Morzem Czerwonym. Krytycy inwestycji wytykają jego twórcom łamanie praw człowieka, do którego ma dochodzić w trakcie trwającej właśnie budowy The Line.

Dwukilometrowy drapacz chmur nie byłby pierwszą realizacją Foster + Partners w Arabii Saudyjskiej. Wcześniej biuro architektoniczne zaprojektowało już między innymi wieżę Al Faisaliah Tower, która po ukończeniu w 2000 roku była najwyższym budynkiem w kraju.

Foster + Partners. Autor projektu CPK ma pracować nad projektem gigantycznego drapacza chmur w Rijadzie

Co ciekawe, Foster + Partners – globalne biuro architektoniczne, urbanistyczne i projektowe, działające w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju – jest także autorem najwyższego wieżowca w Warszawie – 310-metrowego Varso Tower. Architekci odpowiadają jednak także za ostateczną koncepcję Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) – planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3.000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy, który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) rozstrzygnęła przetarg związany z budową nowego lotniska w Polsce i podpisała umowę z konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold Limited w listopadzie 2022 roku.

Jak czytamy, konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na wybór generalnego projektanta CPK. Polskim partnerem brytyjskiego biura jest warszawska pracownia Kuryłowicz & Associates. Zadaniem tzw. master architekta jest między innymi zaprojektowanie budynku terminalu pasażerskiego i ewentualnych terminali satelitarnych, węzła przesiadkowego dla transportu publicznego, dworca kolejowego i zagospodarowania całego obszaru, a także pełnienie nadzoru nad projektem – włącznie z nadzorem autorskim.