Jednym z większych przedsięwzięć w projekcie jest także budowa kompleksu Four Frankfurt. Składa się on z czterech budynków o różnych funkcjach – w planach są nie tylko powierzchnie biurowe – stanowiące około 47 proc. powierzchni najmu – ale także pokoje hotelowe, mieszkania czy apartamenty na wynajem. Pomiędzy wieżami powstanie także ogólnodostępny skwer. Najwyższy z czterech budynków będzie miał 233 metry. Koszt tego kompleksu ocenia sie na ponad blisko miliard euro.

Czytaj więcej Miasta „Wstydliwa” odbudowa zabytku w Rzymie. Pieniądze wykłada rosyjski oligarcha Rekonstrukcja Basilica Ulpia w Rzymie budzi kontrowersje. Fundatorem odbudowy jest objęty sankcjami rosyjski oligarcha i miliarder Aliszer Usmanow. Włosi nazywają ten projekt „wstydliwą budową”, choć urzędnicy bronią przedsięwzięcia.

Frankfurt: europejska stolica drapaczy chmur

Dlaczego we Frankfurcie tak dużo – i tak wysoko – się buduje? Jak zauważają eksperci, w mieście trwa boom budowlany związany z Brexitem – miasto próbuje ściągnąć do siebie instytucje finansowe z Londynu. Mieszczą się tu już dwa największe banki centralne na świecie – Deutsche Bundesbank i Europejski Bank Centralny – a od czasu opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię do Frankfurtu przeniosło się aż czterdzieści dużych firm. To kontynuacja tego trendu – przewiduje się, że firm tych będzie coraz więcej, w związku z czym budynków potrzeba będzie znacznie więcej.

We Frankfurcie znajduje się obecnie aż 95 procent wszystkich drapaczy chmur w Niemczech. Mieści się tu między innymi Commerzbank Tower – wieżowiec zaprojektowany przez pracownię architektoniczną Normana Fostera Foster and Partners. Od momentu oddania go w 1997 do 2003 roku był najwyższym wieżowcem w Europie.

Obecnie aż 66 procent drapaczy chmur zbudowanych w Europie znajduje się w zaledwie pięciu miastach: w Londynie, Paryżu, Stambule i Moskwie. Piąty na tej liście jest właśnie Frankfurt.