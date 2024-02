Stacje powstaną z wydrukowanych w technologii 3D bloków z niskoemisyjnego betonu. Blokową konstrukcję opracowano we współpracy z firmami Block Research Group i Incremental3D, których produkty wykorzystano do budowy między innymi mostów Striatus w Wenecji i Phoenix na terenie hubu innowacji Holcim w Lyonie (obydwa projektu ZHA).

Warstwowa konstrukcja stacji jest nie tylko efektowna wizualnie, ale również wpływa na ich trwałość i stabilność. Każda taka stacja będzie wyposażona w osiem zaokrąglonych zatok, do których będą wpływać łodzie.

Stacje tankowania powstaną na zlecenie firmy NatPower H, która jest częścią przedsiębiorstwa energetycznego NatPower, specjalizującego się w produkcji „zielonej” infrastruktury energetycznej. W budowę stacji zainwestowano 100 milionów euro. Będą z nich korzystać pływające na krótkie dystanse łodzie rekreacyjne wykorzystujące wodór, które dokują w marinach włoskich kurortów

Co ciekawe, materiały, z których powstaną nowe stacje, będą w pełni nadawać się do recyklingu. Ich konstrukcja będzie opierała się na łączeniu poszczególnych segmentów w technologii „na sucho”, co zminimalizuje ilość odpadów, które powstaną w trakcie budowy.

Pierwsze na świecie ekologiczne stacje tankowania wodoru

Twórcy tych oryginalnych stacji tankowania określają je jako pierwsze na świecie tego rodzaju obiekty. Informują tez, że wodór, który będzie można w nich zatankować, pochodzi ze źródeł energii odnawialnej.

W intencji inwestora sto nowych stacji w popularnych włoskich marinach ma zachęcić użytkowników łodzi do przestawienia się z pojazdów wykorzystujących paliwa kopalne na te napędzane bardziej ekologicznym wodorem. W odróżnieniu od pojazdów korzystających z paliw kopalnych, łodzie wodorowe emitują do atmosfery jedynie parę wodną i ciepłe powietrze.