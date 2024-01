Czytaj więcej Hotele Butikowy hotel z Krakowa wśród najpiękniejszych na świecie. Prestiżowa nagroda Znajdujący się na krakowskim Kazimierzu butikowy hotel Warszauer otrzymał cenne wyróżnienie. Wygrał w międzynarodowym konkursie Architecture MasterPrize Awards 2023. To kolejna prestiżowa nagroda dla tego hotelu.

Wieżowiec wkomponowany został w system nadziemnych przejść dla pieszych w dzielnicy Central. I mimo że 36-piętrowy drapacz chmur nie został jeszcze oficjalnie oddany do użytku, to już okrzyknięty został nowym punktem orientacyjnym miasta. Wieżowiec stanął w centralnej dzielnicy biznesowej Hongkongu – powstał w sąsiedztwie Bank of China Tower przez IM Pei oraz w pobliżu budynku HSBC przez Foster + Partners.

Fasada budynku wykonana została z szeregu zakrzywionych segmentów, które unoszą się, tworząc obsadzone drzewami tarasy na świeżym powietrzu. Pod balkonem, który znalazł się na około dwóch trzecich wysokości wieżowca, znalazł się wyjątkowy, podniebny ogród. Ostatnie piętro wieżowca zajmuje zaś przeszklona sala bankietowa z przepięknym widokiem na miasto.

„Tworząc ten budynek mieliśmy świadomość, że musimy stworzyć coś niezwykłego i niepowtarzalnego, coś na miarę XXI wieku, coś przyszłościowego” – mówi obecny szef studia Zaha Hadid Architects, Patrik Schumacher, cytowany przez portal dezeen.com. „Mieliśmy ambicję stworzyć wyjątkowe dzieło architektury, które zostanie zauważone na całym świecie” - dodaje.

Najdroższa działka świata: 3 miliardy dolarów za dawny parking

Niezwykły drapacz chmur zastąpił wielopoziomowy parking, który przed laty znajdował się na tym terenie. Działka zakupiona została w 2017 roku przez dewelopera Henderson Land za 23,3 miliarda dolarów hongkońskich, czyli 3 miliardy USD i zyskała wówczas tytuł najdroższej na świecie.