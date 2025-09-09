Aktualizacja: 09.09.2025 20:22 Publikacja: 09.09.2025 12:46
Dom Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego znalazł się wśród 262 projektów wyróżnionych w konkursie Dezeen Awards.
Foto: Nate Cook
Jak co roku, w ramach konkursu Dezeen Awards 2025 twórcy cenionego portalu Dezeen ogłosili listę najlepszych projektów z całego świata. Jednym z wyróżnionych projektów jest Dom Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego. Architekci z warszawskiego biura Projekt Praga, którzy odpowiadają za koncepcję obiektu, znaleźli się w doborowym towarzystwie, obok takich pracowni jak Foster + Partners, Snøhetta czy David Chipperfield.
Eksperci z Dezeen, prestiżowego serwisu poświęconego architekturze i designowi, wyłonili półfinalistów, czyli tak zwaną „długą listę” konkursu Dezeen Awards 2025. Znalazły się na niej 262 projekty architektoniczne z 56 krajów z całego świata. Kilkudziesięcioosobowe międzynarodowe jury, składające się z cenionych projektantów, już po raz ósmy nagrodzi najlepsze budynki, wnętrza i inne realizacje w 17 kategoriach.
Projekty, które dostały się do półfinału, wyłoniono z ponad 4,3 tysiąca realizacji z 89 krajów z całego świata. W tegorocznej edycji konkursu nie zabrakło polskich akcentów. Jednym z nich jest Dom Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego, znajdujący się przy ulicy Sulimy 4 na warszawskim Mokotowie.
Trwającą trzy lata budowę kompleksu według projektu architektów z pracowni Projekt Praga z Warszawy zakończono w 2024 roku. To pierwszy od 60 lat nowy akademik warszawskiej uczelni.
Foto: Nate Cook
Czteroskrzydłowy budynek zaprojektowano na planie wiatraka, co pozwoliło uniknąć nieprzyjaznego i niepraktycznego efektu monolitu. Cały kompleks mieści 138 mieszkań, w których może zamieszkać 382 studentów, z czego 16 mieszkań w pełni przystosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
„Akademik udowadnia, jak przemyślana, a zarazem niedroga i piękna może być architektura publiczna” – piszą jurorzy w uzasadnieniu swojej decyzji.
Centralnym punktem kompleksu jest wielopoziomowe atrium. Wokół niego znajdują się przestrzenie wspólne, w tym dwupoziomowe kuchnie i jadalnie. W akademiku nie brakuje też świetlicy, sali sportowej, pralni, a także pokojów do nauki indywidualnej i grupowej.
Foto: Nate Cook
Wystrój wnętrz jest nowoczesny i zarazem przytulny dzięki zastosowaniu kolorów ziemi, które ożywiają akcenty w odcieniu rdzawej czerwieni. Kuchnie są minimalistyczne, w industrialnym stylu. Architekci zadbali też o optymalny dostęp naturalnego światła do wnętrz, a także o widoki na zieleń, która otacza akademik.
Dom Studenta otaczają dziedzińce tematyczne, które ulokowano między skrzydłami obiektu. Znajdują się tu między innymi plac sportowy, miniamfiteatr i przestrzeń rekreacyjna porośnięta zielenią. Cały kompleks wyposażono w proekologiczne rozwiązania, między innymi solary i systemy odzysku ciepła.
Foto: Nate Cook
Drugim obok warszawskiego akademika projektem z Polski, który dostał się na „długą listę” konkursu, jest warszawski Park Akcji „Burza”, otaczający Kopiec Powstania Warszawskiego. Kompleks oddano do użytku w 2023 roku.
Foto: Nate Cook
Następnym etapem konkursu Dezeen Awards 2025 będzie wyłonienie finałowej „krótkiej listy”, której ogłoszenie nastąpi w październiku. Zwycięzców w poszczególnych kategoriach oraz zdobywcę tytułu budynku roku poznamy 25 listopada w Londynie.
Źródło: rp.pl
