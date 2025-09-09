Jak co roku, w ramach konkursu Dezeen Awards 2025 twórcy cenionego portalu Dezeen ogłosili listę najlepszych projektów z całego świata. Jednym z wyróżnionych projektów jest Dom Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego. Architekci z warszawskiego biura Projekt Praga, którzy odpowiadają za koncepcję obiektu, znaleźli się w doborowym towarzystwie, obok takich pracowni jak Foster + Partners, Snøhetta czy David Chipperfield.

Dom Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego w konkursie Dezeen Awards 2025

Eksperci z Dezeen, prestiżowego serwisu poświęconego architekturze i designowi, wyłonili półfinalistów, czyli tak zwaną „długą listę” konkursu Dezeen Awards 2025. Znalazły się na niej 262 projekty architektoniczne z 56 krajów z całego świata. Kilkudziesięcioosobowe międzynarodowe jury, składające się z cenionych projektantów, już po raz ósmy nagrodzi najlepsze budynki, wnętrza i inne realizacje w 17 kategoriach.

Projekty, które dostały się do półfinału, wyłoniono z ponad 4,3 tysiąca realizacji z 89 krajów z całego świata. W tegorocznej edycji konkursu nie zabrakło polskich akcentów. Jednym z nich jest Dom Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego, znajdujący się przy ulicy Sulimy 4 na warszawskim Mokotowie.

Trwającą trzy lata budowę kompleksu według projektu architektów z pracowni Projekt Praga z Warszawy zakończono w 2024 roku. To pierwszy od 60 lat nowy akademik warszawskiej uczelni.