Aktualizacja: 17.09.2025 19:47 Publikacja: 17.09.2025 14:54
Projekt cerkwi ze schronem to dzieło kijowskiej pracowni Aranchii Architects.
Foto: Aranchii Architects
Z powodu rosyjskiej agresji schrony stały się niezbędnym elementem miast, na co dzień ratując ludziom życie. Projektując nowe budynki, trzeba myśleć o umieszczeniu w nich schronów już na wstępnym etapie. Między innymi z tego powodu Kijów może zyskać niebawem świątynię, która będzie pełniła nie tylko tradycyjną funkcję. Grekokatolicka cerkiew Świętej Trójcy ma służyć jako miejsce kultu, spotkań, ale także – jako schron na wypadek ataku z powietrza. Za projekt odpowiada kijowska pracownia Aranchii Architects.
W dzielnicy Obolon na północy Kijowa powstanie budynek, który stanowi przykład tego, jak architekci dopasowują obiekty użyteczności publicznej do aktualnej sytuacji. Trwająca od ponad trzech i pół roku agresja Rosji na Ukrainę wymusza wznoszenie budynków, które muszą być w pełni przystosowane do realiów wojny.
Dotyczy to również świątyń, co widać na przykładzie cerkwi Świętej Trójcy, która miałaby stanąć na kijowskim Obolonie. Koncepcja innowacyjnej świątyni w kreatywny sposób łączy w ramach jednego obiektu miejsce kultu, zielony skwer i podziemny schron przeciwlotniczy.
Powierzchnia świątyni ma wynosić łącznie 812 metrów kwadratowych. Plac otaczający budynek będzie miał z kolei powierzchnię blisko 5,4 tysiąca metrów kwadratowych.
Jednonawową cerkiew zaprojektowano na planie krzyża, co stanowi ukłon w stronę tradycyjnej architektury ukraińskich świątyń grekokatolickich, które dawniej budowano z drewna. Każde z ramion ma przy tym inną wielkość, co w połączeniu z białą fasadą z ogromnymi przeszkleniami nadaje całemu budynkowi futurystycznego charakteru.
Dzięki ogromnym, przeźroczystym i półprzeźroczystym przeszkleniom, a także świetlikowi w kształcie krzyża na szczycie kopuły świątynię będą wypełniać promienie słońca. Po zmroku natomiast cały obiekt będzie rozświetlało ciepłe światło, dzięki czemu cerkiew ma przypominać ogromny, futurystyczny lampion.
Głównymi założeniami projektu przyszłej świątyni, któ®e przyświecały architektom, były jej maksymalna dostępność i funkcja ochronna. Do budynku można łatwo i szybko dostać się ze wszystkich stron – każde ramię kościoła ma wejście.
Minimalistyczna bryła cerkwi o organicznych, opływowych kształtach to nie tylko kwestia estetyki. Taka konstrukcja wraz z brakiem dodatkowych elementów – na przykład dekoracji – zapewnia równomierny rozkład sił, które „pracują” w budynku, co wspiera jego funkcję ochronną.
Wokół świątyni ma się rozpościerać skwer obsadzony krzewami, drzewami i innymi roślinami, które będą zmieniać wygląd w zależności od pory roku. Teren cerkwi ma stać się ogólnodostępnym miejscem spotkań i wypoczynku okolicznych mieszkańców. Zgodnie z założeniem architektów skwer ma też funkcjonować jako rozszerzenie świątyni, mają się na nim odbywać uroczystości religijne.
Źródło: rp.pl
