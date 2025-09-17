Z powodu rosyjskiej agresji schrony stały się niezbędnym elementem miast, na co dzień ratując ludziom życie. Projektując nowe budynki, trzeba myśleć o umieszczeniu w nich schronów już na wstępnym etapie. Między innymi z tego powodu Kijów może zyskać niebawem świątynię, która będzie pełniła nie tylko tradycyjną funkcję. Grekokatolicka cerkiew Świętej Trójcy ma służyć jako miejsce kultu, spotkań, ale także – jako schron na wypadek ataku z powietrza. Za projekt odpowiada kijowska pracownia Aranchii Architects.

Cerkiew Świętej Trójcy w Kijowie: Świątynia jako schron przeciwlotniczy

W dzielnicy Obolon na północy Kijowa powstanie budynek, który stanowi przykład tego, jak architekci dopasowują obiekty użyteczności publicznej do aktualnej sytuacji. Trwająca od ponad trzech i pół roku agresja Rosji na Ukrainę wymusza wznoszenie budynków, które muszą być w pełni przystosowane do realiów wojny.

Dotyczy to również świątyń, co widać na przykładzie cerkwi Świętej Trójcy, która miałaby stanąć na kijowskim Obolonie. Koncepcja innowacyjnej świątyni w kreatywny sposób łączy w ramach jednego obiektu miejsce kultu, zielony skwer i podziemny schron przeciwlotniczy.