Reklama

Apartament w słynnym budynku Le Corbusiera na sprzedaż. Cena – jak w Warszawie

Miłośnicy XX-wiecznego brutalizmu i twórczości szwajcarskiego architekta Le Corbusiera mogą stać się właścicielami unikatowego mieszkania za cenę, która nie powinna szokować osób zaznajomionych z warszawskim rynkiem nieruchomości. Na sprzedaż trafił bowiem dwupoziomowy apartament w słynnym bloku Cité Radieuse w Marsylii.

Publikacja: 12.09.2025 12:03

Cité Radieuse w Marsylii mieści 337 mieszkań na 20 kondygnacjach.

Cité Radieuse w Marsylii mieści 337 mieszkań na 20 kondygnacjach.

Foto: By Iantomferry, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Izabela Popko

Blok Cité Radieuse projektu Le Corbusiera w Marsylii (we współpracy z kilkoma innymi architektami, między innymi z Polski) uchodzi za kamień milowy architektury brutalistycznej. Lokale w tym budynku stosunkowo rzadko zmieniają właścicieli, są traktowane jak inwestycja, a do tego – jako dobre miejsce do życia. Jeden z apartamentów właśnie wystawiono na sprzedaż. Cena jest dość przystępna, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że mówimy o obiekcie, który figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO i stanowi ważny obiekt z historii XX-wiecznej architektury.

Jak wygląda mieszkanie w budynku projektu Le Corbusiera?

Znajdujący się w historycznej ósmej dzielnicy Marsylii blok Cité Radieuse to jedno z najważniejszych dzieł Le Corbusiera. Obiekt góruje nad miastem, rozciąga się z niego widok na Park Les Calanques i morze. W 2016 roku budynek wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

We francuskim serwisie Architecture de Collection pojawiło się ogłoszenie sprzedaży Type E – jednego z dwupoziomowych apartamentów w Cité Radieuse. Cena wynosi 495 tysięcy euro. W porównaniu z cenami apartamentów w niektórych dzielnicach Warszawy można uznać tę ofertę za okazyjną.

Czytaj więcej

Dom Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego znalazł się wśród 262 projektów wyróżnionych w konkursi
Architektura
Akademik w Warszawie wśród najlepszych budynków na świecie. „To nowy standard”

Podobnie jak cały blok, apartament wpisuje się w filozofię Le Corbusiera, zgodnie z którą forma musi wynikać z funkcji. Wnętrza zaprojektowano według koncepcji Modulora – ludzkiej sylwetki odpowiadającej idei „złotej proporcji”, co w zamyśle Szwajcara miało gwarantować maksymalną funkcjonalność i komfort życia.

Reklama
Reklama

Stumetrowy apartament zrewitalizowano w latach 70. według projektu architektki Charlotte Perriand, wieloletniej współpracownicy Le Corbusiera. Na potrzeby współczesnych mieszkańców wnętrza nieco zmodyfikowano przy zachowaniu części oryginalnego umeblowania, a także trzymając się charakterystycznej estetyki i prostej kolorystyki, którą stosował Le Corbusier.

Do mieszkania wchodzi się od razu na górną kondygnację. Znajduje się tu kuchnia, jadalnia i pokój dzienny z dużym przeszkleniem zapewniającym szeroki widok na okolicę. Projekt kwadratowej kuchni z zabudową nawiązuje do słynnej kuchni frankfurckiej z 1928 roku, której autorką była austriacka architektka Margaret Schütte-Lihotzky.

Eleganckie schody z lekką metalową poręczą i dębowymi stopniami projektu Jeana Prouvé prowadzą na niższe piętro, gdzie mieszczą się dwie sypialnie z prywatnymi łazienkami. Oba pomieszczenia posiadają dodatkowo własne balkony.

W bloku działa wiele lokali usługowych, co w pewnym stopniu wpisuje się w utopijną koncepcję samowystarczalnej „maszyny do mieszkania” lub „superjednostki”, której autorem był Le Corbusier. Na dwóch najniższych kondygnacjach znajdują się sklepy, hotel, żłobek, solarium i basen, z kolei na dachu działa teatr na świeżym powietrzu. Cały obiekt jest strzeżony.

Reklama
Reklama

Cité Radieuse: „maszyna do mieszkania” i ikona brutalizmu

Żyjący w latach 1887–1965 Charles-Édouard Jeanneret, szerzej znany jako Le Corbusier, zaprojektował Cité Radieuse na fali swojej fascynacji możliwościami, jakie daje beton – solidny i tani materiał budowlany. Budowa bloku trwała w latach 1947–1952. Wówczas, w powojennej Europie, odbudowującej się ze zniszczeń, priorytetem było tanie budownictwo. Le Corbusier chciał, by było także nowoczesne i zapewniało dobry poziom życia – każdy z mieszkańców projektowanych przez niego budynków miał mieć dostęp do słońca i zieleni. Wszystkie mieszkania są dwupoziomowe, wszystkie mają okna na dwie strony, a także loggie, które mogą pełnić funkcję prywatnych ogrodów.

Wewnętrzy pasaż handlowy w budynku w Marsylii.

Wewnętrzy pasaż handlowy w budynku w Marsylii.

Foto: Michel-Georges Bernard, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Betonowy kolos mieści 337 mieszkań, które zaprojektowano w 23 różnych konfiguracjach. Budynek ma 20 kondygnacji, we wnętrzu wyznaczono też pasaż handlowy. Na dachu zaprojektowano taras, który miał być punktem spotkań mieszkańców. Zgodnie z filozofią Le Corbusiera, budynek wspiera się na słupach, które niejako unoszą go nad ziemią.

Fasadę tworzy regularny układ prefabrykowanych logii z panelami w kolorach podstawowych – charakterystycznym elemencie wykończenia budynków, jaki stosował Le Corbusier. Podobną kolorystykę zastosowano w mieszkaniach.

Cité Radieuse to jeden z najbardziej radykalnych projektów Szwajcara, który doczekał się kilku podobnych realizacji w innych miastach –  powstały one w Nantes, Briey oraz Firminy we Francji, a także w Berlinie. Budynek z Marsylii był też inspiracją dla wielu projektantów na całym świecie, także w Polsce – wystarczy wymienić Superjednostkę w Katowicach czy budynek mieszkalny przy ulicy Wiejskiej w Warszawie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Francja Styl Życia Architektura Nieruchomości

Blok Cité Radieuse projektu Le Corbusiera w Marsylii (we współpracy z kilkoma innymi architektami, między innymi z Polski) uchodzi za kamień milowy architektury brutalistycznej. Lokale w tym budynku stosunkowo rzadko zmieniają właścicieli, są traktowane jak inwestycja, a do tego – jako dobre miejsce do życia. Jeden z apartamentów właśnie wystawiono na sprzedaż. Cena jest dość przystępna, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że mówimy o obiekcie, który figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO i stanowi ważny obiekt z historii XX-wiecznej architektury.

Pozostało jeszcze 88% artykułu
Reklama
Obiekt będzie się składał z wielkich betonowych brył.
Architektura
Powstaje jedno z najbardziej niezwykłych muzeów na świecie. Projekt Tadao Ando
Dom Studenta nr 7 Uniwersytetu Warszawskiego znalazł się wśród 262 projektów wyróżnionych w konkursi
Architektura
Akademik w Warszawie wśród najlepszych budynków na świecie. „To nowy standard”
Zen House to projekt pracowni Mobius Architekci.
Architektura
Minimalistyczna willa w japońskim stylu pod Warszawą. Ogród zen w świecie betonu
W mieszkaniu projektu pracowni BXB Studio mieści się pracownia architektoniczna oraz mikroapartament
Architektura
Mikroapartament z Warszawy z prestiżową nagrodą. „Wnętrze hybrydowe”
„Wielki krąg” w 70 procent powstał z drewna pozyskanego w Japonii, reszta pochodzi z importu.
Architektura
Największa drewniana konstrukcja na świecie do wyburzenia. Kolos wkrótce zniknie
Reklama
Reklama
e-Wydanie