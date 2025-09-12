Blok Cité Radieuse projektu Le Corbusiera w Marsylii (we współpracy z kilkoma innymi architektami, między innymi z Polski) uchodzi za kamień milowy architektury brutalistycznej. Lokale w tym budynku stosunkowo rzadko zmieniają właścicieli, są traktowane jak inwestycja, a do tego – jako dobre miejsce do życia. Jeden z apartamentów właśnie wystawiono na sprzedaż. Cena jest dość przystępna, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że mówimy o obiekcie, który figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO i stanowi ważny obiekt z historii XX-wiecznej architektury.

Jak wygląda mieszkanie w budynku projektu Le Corbusiera?

Znajdujący się w historycznej ósmej dzielnicy Marsylii blok Cité Radieuse to jedno z najważniejszych dzieł Le Corbusiera. Obiekt góruje nad miastem, rozciąga się z niego widok na Park Les Calanques i morze. W 2016 roku budynek wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

We francuskim serwisie Architecture de Collection pojawiło się ogłoszenie sprzedaży Type E – jednego z dwupoziomowych apartamentów w Cité Radieuse. Cena wynosi 495 tysięcy euro. W porównaniu z cenami apartamentów w niektórych dzielnicach Warszawy można uznać tę ofertę za okazyjną.

Podobnie jak cały blok, apartament wpisuje się w filozofię Le Corbusiera, zgodnie z którą forma musi wynikać z funkcji. Wnętrza zaprojektowano według koncepcji Modulora – ludzkiej sylwetki odpowiadającej idei „złotej proporcji”, co w zamyśle Szwajcara miało gwarantować maksymalną funkcjonalność i komfort życia.