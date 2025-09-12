Aktualizacja: 12.09.2025 14:50 Publikacja: 12.09.2025 12:03
Cité Radieuse w Marsylii mieści 337 mieszkań na 20 kondygnacjach.
Foto: By Iantomferry, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
Blok Cité Radieuse projektu Le Corbusiera w Marsylii (we współpracy z kilkoma innymi architektami, między innymi z Polski) uchodzi za kamień milowy architektury brutalistycznej. Lokale w tym budynku stosunkowo rzadko zmieniają właścicieli, są traktowane jak inwestycja, a do tego – jako dobre miejsce do życia. Jeden z apartamentów właśnie wystawiono na sprzedaż. Cena jest dość przystępna, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że mówimy o obiekcie, który figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO i stanowi ważny obiekt z historii XX-wiecznej architektury.
Znajdujący się w historycznej ósmej dzielnicy Marsylii blok Cité Radieuse to jedno z najważniejszych dzieł Le Corbusiera. Obiekt góruje nad miastem, rozciąga się z niego widok na Park Les Calanques i morze. W 2016 roku budynek wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
We francuskim serwisie Architecture de Collection pojawiło się ogłoszenie sprzedaży Type E – jednego z dwupoziomowych apartamentów w Cité Radieuse. Cena wynosi 495 tysięcy euro. W porównaniu z cenami apartamentów w niektórych dzielnicach Warszawy można uznać tę ofertę za okazyjną.
Czytaj więcej
Ogłoszono listę półfinalistów międzynarodowego konkursu Dezeen Awards 2025. Wśród wyróżnionych pr...
Podobnie jak cały blok, apartament wpisuje się w filozofię Le Corbusiera, zgodnie z którą forma musi wynikać z funkcji. Wnętrza zaprojektowano według koncepcji Modulora – ludzkiej sylwetki odpowiadającej idei „złotej proporcji”, co w zamyśle Szwajcara miało gwarantować maksymalną funkcjonalność i komfort życia.
Stumetrowy apartament zrewitalizowano w latach 70. według projektu architektki Charlotte Perriand, wieloletniej współpracownicy Le Corbusiera. Na potrzeby współczesnych mieszkańców wnętrza nieco zmodyfikowano przy zachowaniu części oryginalnego umeblowania, a także trzymając się charakterystycznej estetyki i prostej kolorystyki, którą stosował Le Corbusier.
Do mieszkania wchodzi się od razu na górną kondygnację. Znajduje się tu kuchnia, jadalnia i pokój dzienny z dużym przeszkleniem zapewniającym szeroki widok na okolicę. Projekt kwadratowej kuchni z zabudową nawiązuje do słynnej kuchni frankfurckiej z 1928 roku, której autorką była austriacka architektka Margaret Schütte-Lihotzky.
Eleganckie schody z lekką metalową poręczą i dębowymi stopniami projektu Jeana Prouvé prowadzą na niższe piętro, gdzie mieszczą się dwie sypialnie z prywatnymi łazienkami. Oba pomieszczenia posiadają dodatkowo własne balkony.
W bloku działa wiele lokali usługowych, co w pewnym stopniu wpisuje się w utopijną koncepcję samowystarczalnej „maszyny do mieszkania” lub „superjednostki”, której autorem był Le Corbusier. Na dwóch najniższych kondygnacjach znajdują się sklepy, hotel, żłobek, solarium i basen, z kolei na dachu działa teatr na świeżym powietrzu. Cały obiekt jest strzeżony.
Żyjący w latach 1887–1965 Charles-Édouard Jeanneret, szerzej znany jako Le Corbusier, zaprojektował Cité Radieuse na fali swojej fascynacji możliwościami, jakie daje beton – solidny i tani materiał budowlany. Budowa bloku trwała w latach 1947–1952. Wówczas, w powojennej Europie, odbudowującej się ze zniszczeń, priorytetem było tanie budownictwo. Le Corbusier chciał, by było także nowoczesne i zapewniało dobry poziom życia – każdy z mieszkańców projektowanych przez niego budynków miał mieć dostęp do słońca i zieleni. Wszystkie mieszkania są dwupoziomowe, wszystkie mają okna na dwie strony, a także loggie, które mogą pełnić funkcję prywatnych ogrodów.
Wewnętrzy pasaż handlowy w budynku w Marsylii.
Foto: Michel-Georges Bernard, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Betonowy kolos mieści 337 mieszkań, które zaprojektowano w 23 różnych konfiguracjach. Budynek ma 20 kondygnacji, we wnętrzu wyznaczono też pasaż handlowy. Na dachu zaprojektowano taras, który miał być punktem spotkań mieszkańców. Zgodnie z filozofią Le Corbusiera, budynek wspiera się na słupach, które niejako unoszą go nad ziemią.
Fasadę tworzy regularny układ prefabrykowanych logii z panelami w kolorach podstawowych – charakterystycznym elemencie wykończenia budynków, jaki stosował Le Corbusier. Podobną kolorystykę zastosowano w mieszkaniach.
Cité Radieuse to jeden z najbardziej radykalnych projektów Szwajcara, który doczekał się kilku podobnych realizacji w innych miastach – powstały one w Nantes, Briey oraz Firminy we Francji, a także w Berlinie. Budynek z Marsylii był też inspiracją dla wielu projektantów na całym świecie, także w Polsce – wystarczy wymienić Superjednostkę w Katowicach czy budynek mieszkalny przy ulicy Wiejskiej w Warszawie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Blok Cité Radieuse projektu Le Corbusiera w Marsylii (we współpracy z kilkoma innymi architektami, między innymi z Polski) uchodzi za kamień milowy architektury brutalistycznej. Lokale w tym budynku stosunkowo rzadko zmieniają właścicieli, są traktowane jak inwestycja, a do tego – jako dobre miejsce do życia. Jeden z apartamentów właśnie wystawiono na sprzedaż. Cena jest dość przystępna, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że mówimy o obiekcie, który figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO i stanowi ważny obiekt z historii XX-wiecznej architektury.
Uzbecy budują nową architektoniczną ikonę Taszkentu, stolicy kraju. Monumentalne muzeum to projekt słynnego japo...
Ogłoszono listę półfinalistów międzynarodowego konkursu Dezeen Awards 2025. Wśród wyróżnionych projektów znalazł...
Pod Warszawą powstaje dom, w którym surowa konstrukcja skrywa wewnętrzny ogród zen. To projekt biura Mobius Arch...
Warszawska siedziba biura architektonicznego BXB Studio doczekała się międzynarodowej nagrody. Realizację wyróżn...
Tegoroczne Expo w Osace powoli zmierza do końca. Co stanie się z ozdobą wystawy, czyli ogromną drewnianą konstru...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas