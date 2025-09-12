W samym centrum Taszkentu, stolicy Uzbekistanu, rozpoczęły się prace budowlane, które stanowią wstęp do powstania nowego monumentalnego gmachu Narodowego Muzeum Uzbekistanu. Architektura betonowego giganta nawiązuje do najważniejszych budynków Taszkentu, które tworzą charakter stolicy.

Narodowe Muzeum Uzbekistanu. To projekt Tadao Ando

Uzbekistan w ostatnich latach przeżywa renesans zainteresowania turystów – do Samarkandy czy Buchary docierają ludzie z całego świata, ciekawi niezwykłej architektury, pozostałości dawnej świetności miast, których historia, jak w przypadku Samarkandy, sięga starożytności.

Turystów jest też coraz więcej w Taszkencie, stolicy Uzbekistanu. Władze chcą uczynić z tego miasta nowoczesną, prężnie rozwijającą się metropolię. Powstają kolejne projekty modernizacji i rozwoju stolicy Uzbekistanu, do których angażowane są renomowane pracownie architektoniczne z całego świata. Dwa najważniejsze to urbanistyczny megaplan o nazwie „Nowy Taszkent” według koncepcji biura Cross Works i Międzynarodowe Centrum Badań Naukowych im. Aliszera Nawoiego projektu Zaha Hadid Architects.

Kolejnym przedsięwzięciem wpisującym się w ambitny plan stworzenia w Taszkencie kolejnego ważnego ośrodka kulturalno-naukowego na mapie świata jest budowa gmachu Narodowego Muzeum Uzbekistanu, który stanie w samym centrum stolicy. Inicjatorem budowy jest Fundacja Rozwoju Sztuki i Kultury Uzbekistanu (ACDF).