Obiekt będzie się składał z wielkich betonowych brył.
Foto: Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki Uzbekistanu
W samym centrum Taszkentu, stolicy Uzbekistanu, rozpoczęły się prace budowlane, które stanowią wstęp do powstania nowego monumentalnego gmachu Narodowego Muzeum Uzbekistanu. Architektura betonowego giganta nawiązuje do najważniejszych budynków Taszkentu, które tworzą charakter stolicy.
Uzbekistan w ostatnich latach przeżywa renesans zainteresowania turystów – do Samarkandy czy Buchary docierają ludzie z całego świata, ciekawi niezwykłej architektury, pozostałości dawnej świetności miast, których historia, jak w przypadku Samarkandy, sięga starożytności.
Turystów jest też coraz więcej w Taszkencie, stolicy Uzbekistanu. Władze chcą uczynić z tego miasta nowoczesną, prężnie rozwijającą się metropolię. Powstają kolejne projekty modernizacji i rozwoju stolicy Uzbekistanu, do których angażowane są renomowane pracownie architektoniczne z całego świata. Dwa najważniejsze to urbanistyczny megaplan o nazwie „Nowy Taszkent” według koncepcji biura Cross Works i Międzynarodowe Centrum Badań Naukowych im. Aliszera Nawoiego projektu Zaha Hadid Architects.
Kolejnym przedsięwzięciem wpisującym się w ambitny plan stworzenia w Taszkencie kolejnego ważnego ośrodka kulturalno-naukowego na mapie świata jest budowa gmachu Narodowego Muzeum Uzbekistanu, który stanie w samym centrum stolicy. Inicjatorem budowy jest Fundacja Rozwoju Sztuki i Kultury Uzbekistanu (ACDF).
Autorem projektu muzeum, które ma być najnowocześniejszym tego rodzaju gmachem w regionie, jest Tadao Ando, jeden z najbardziej cenionych japońskich architektów i laureat prestiżowej Nagrody Pritzkera – tak zwanego architektonicznego Nobla. Narodowe Muzeum Uzbekistanu w Taszkencie to pierwszy tak duży projekt Ando w Azji Środkowej.
Foto: Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki Uzbekistanu
Surowy betonowy budynek będzie mieścił muzeum z jedną z największych kolekcji dzieł sztuki w Azji (ponad 100 tysięcy eksponatów), bibliotekę, czytelnię, księgarnię, przestrzenie edukacyjne, wielofunkcyjne audytorium i laboratoria konserwatorskie. W budynku nie zabraknie też kawiarni i ogólnodostępnych przestrzeni rekreacyjnych.
W przyszłym muzeum będzie można oglądać artefakty z Uzbekistanu, reszty Azji i z Europy, z których wiele trafi na ekspozycję po raz pierwszy w historii. Jak informuje ACDF, ze względu na dotychczasowe ograniczenia przestrzeni wystawowych na ekspozycję trafiało zaledwie około 2 proc. tej kolekcji.
Architektura betonowego gmachu nawiązuje do architektonicznego dziedzictwa Uzbekistanu z jego monumentalnymi budynkami – zarówno tradycyjnymi, jak i XX-wiecznymi, z czasów ZSRR. Wpisuje się też w charakterystyczny, minimalistyczny styl projektu Tadao Ando, dla którego kluczowe są geometria, światło i przestrzeń.
Obiekt, którego otwarcie ma nastąpić w marcu 2028 roku, będzie się składał z wielkich betonowych brył – sześciennej i okrągłej, dla których łącznikiem będzie bryła w kształcie trójkąta. Wewnątrz znajdą się owalne przestrzenie, które „otworzą” cały obiekt na zewnątrz. Za taką architekturą stoi konkretna idea autora projektu.
Foto: Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki Uzbekistanu
„Budując z takich czystych form, chciałem wrócić do prapoczątków myśli i stworzyć przestrzeń, w której wielkie idee mogą rozprzestrzeniać się na cały świat” – tłumaczy Tadao Ando w komunikacie dla mediów.
Nie mniej efektowne będą też monumentalne schody prowadzące do wejścia do muzeum. Na dachu sześciennego budynku znajdzie się porośnięty zielenią, ogólnodostępny ogród.
Przestrzenie wystawowe zaprojektowano we współpracy z niemieckim biurem Atelier Brückner, które specjalizuje się w tego rodzaju realizacjach. Ta sama pracownia zaprojektowała też Pawilon Uzbekistanu, który można zwiedzać na Expo 2025 w Osace.
