Rolex idzie na wojnę ze złodziejami zegarków. Technologia warta miliardy euro

Blockchain: Rolex wraca do technologii NFT

System Rolexa ma działać tak samo jak technologia blockchain, która umożliwia potwierdzenie autentyczności wyrobu. Każdy zegarek wraz z pierwszym zakupem otrzyma swój indywidualny kod w formacie NFT, za pośrednictwem którego zarówno właściciel, jak i sprzedawca są w stanie prześledzić między innymi historię serwisowania wyrobu oraz wszystkich jego poprzednich właścicieli – o ile tacy istnieją.

Dotarcie do wszystkich tych informacji będzie umożliwiać kod QR, który wystarczy zeskanować smartfonem lub – alternatywnie – czip NFC. We wniosku patentowym Rolex informuje, że system pozwoli ustalić, czy konkretny zegarek to oryginalny wyrób szwajcarskiej marki, a także kto jest jego aktualnym właścicielem.

„Kiedy użytkownik zostawia zegarek w serwisie u sprzedawcy, kluczowa jest tu odpowiednia komunikacja między obydwiema stronami” – podkreśla Rolex w dokumencie patentowym. „Ta komunikacja zwykle odbywa się za pośrednictwem e-maili, faxa lub telefonicznie. Metody te są obecnie dość przestarzałe w porównaniu z możliwościami, jakie oferują nowe technologie”.

„Co więcej, takie metody komunikacji nie są bezpieczne lub są zabezpieczone w niewystarczającym stopniu” – dodaje Rolex. „Chodzi w szczególności o to, że nie one dają gwarancji, że komunikacja odbywa się z rzeczywistym właścicielem zegarka. W konsekwencji naraża to na niebezpieczeństwo dane osobowe użytkownika”.