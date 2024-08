Monaco produkowane jest do dzisiaj – w wersjach nowych i klasycznych, nawiązujących wprost do dziedzictwa marki i sukcesu wspomnianego modelu, wciąż budzącego zainteresowanie klientów na całym świecie ze względu na swą bezkompromisowość - i legendę która otacza model Monaco.

Jak informuje branżowy portal „Time + Tide” na podstawie informacji, których dostarczył dom aukcyjny Sotheby’s, zegarek, który trafi w grudniu na aukcję, ma dobrze udokumentowaną historię. Na plan „Le Mans” trafił prosto z fabryki Heuera w Szwajcarii wraz z kompletem innych zegarków.

Po zakończeniu zdjęć odkupił go pracujący na planie mechanik samochodowy Bevan Weston, który czuwał nad stanem Ferrari 512, jednego z samochodów, które „zagrały” w filmie. To on był też instruktorem Steve’a McQueena, uczył go jazdy wyścigowym modelem Porsche 917.