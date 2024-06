Wybór zegarka na co dzień może nastręczać problemów. Co wybrać i co nosić? Nie chcemy przecież czegoś zbyt okazałego, ani zbyt zdobnego. To ma być model, który podoła trudom dnia codziennego, a zarazem będzie odpowiednio elegancki. Zegarek środka, dobry bez okazji, ale wytrzymujący zestawienie także z bardziej wieczorową kreacją – brzmi jak ideał, a ideały podobno nie istnieją.

Wbrew pozorom to niełatwa kategoria, wielu producentów marzy o tym, by odnieść w niej sukces. Zegarki dobre do noszenia na co dzień to teren najbardziej zaciekłej rywalizacji między szwajcarskimi firmami. Trzeba mieć mocne argumenty, by myśleć o skutecznej walce w tym segmencie.

Longines Conquest: nowe modele na 2024 rok

70 lat temu Longines przedstawił model Conquest, zegarek kluczowy dla marki. W 2023 roku pojawiła się mocno odświeżona wersja Conquesta, która na nowo rozpaliła zainteresowanie tym modelem.

Rok 2024 przynosi sporo nowości w rodzinie Conquestów. Pojawiły się nowe modele, w różnych rozmiarach i kolorach.