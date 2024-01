Longines Conquest Heritage Central Power Reserve: jubileusz na trzy sposoby

Conquest to jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych kolekcji zegarków marki Longines. Jej początki sięgają 1954 roku, gdy pojawił się pierwszy model o tej właśnie nazwie. Longines postanowił uczcić 70-lecie linii Conquest premierą zegarka wprost nawiązującego do jednego z nieco zapomnianych modeli z lat 50, w którym po raz pierwszy wykorzystano pewne bardzo oryginalne rozwiązanie.

Longines Conquest Heritage Central Power Reserve: centralna rezerwa chodu

Rezerwa chodu to w zegarkach mechanicznych sprawa wręcz kluczowa. To od niej zależy prawidłowa i nieprzerwana praca mechanizmu. Rezerwa chodu to nic innego jak zapas energii zgromadzony przez zegarek.

Niektórzy producenci decydują się na to, by umieścić na tarczy zegarka wskazanie rezerwy chodu, co ma pomagać właścicielowi zegarka kontrolować jej poziom. To niełatwe zadanie – tarcze z reguły „lubią” minimalizm, każdy dodatkowy element to ryzyko zaburzenia harmonii. Jak wybrnąć z tego wyzwania? Longines znalazł własne rozwiązanie.

W przypadku jubileuszowego modelu Longines Conquest Heritage Central Power Reserve rezerwa chodu stała się centralnym elementem tarczy, podobnie jak w modelu z lat 50. do którego nawiązuje tegoroczna nowość. Mamy zatem dwa dyski – jeden z skalą rezerwy chodu, drugi ze wskazówką, która pozwala sprawdzić, ile energii pozostało zegarkowi.