Dla wielu ludzi nawet krótki wyjazd do lasu ma zbawienny wpływ na samopoczucie. Czy można sprawić, żeby to doznanie było jeszcze mocniejsze i miało jeszcze większy wpływ na zdrowie? Tak – przekonują twórcy organizacji Healing Forest, która przyznaje certyfikaty „lasom leczniczym”.

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Czym „lasy lecznicze” różnią się od zwykłych?

Naukowcy a także lekarze coraz poważniej traktują kontakt z naturą i przebywanie wśród zieleni jako skuteczny element terapii niwelujących różnego rodzaju dolegliwości i leczących konkretne choroby. Przybywa badań naukowych, które potwierdzają wpływ przebywania w lesie na przyspieszenie rekonwalescencji, a także wspieranie zdrowia układu oddechowego, krążenia czy odpornościowego. Dość powiedzieć, że coraz większą popularność zyskuje trend „kąpieli leśnych” – wyciszających, relaksujących wizyt w lesie.

Szczególne charakter mają „lasy lecznicze”. W odróżnieniu od „zwykłych”, są z jednej strony dziełem natury, a z drugiej — wynikiem pewnej interwencji człowieka, której celem jest przystosowanie lasu do tego, aby mogły z niego korzystać osoby zmagające się z różnego rodzaju dolegliwościami, m.in. na tle kardiologicznym, oddechowym, ortopedycznym, psychosomatycznym czy neurologicznym.

To, czy dany las spełnia warunki, aby mógł otrzymać status leczniczego, potwierdza specjalny certyfikat. Przyznaje go organizacja Healing Forest z siedzibą w Rostocku, która powstała z inicjatywy władz kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie. W certyfikowanym lesie leczniczym pacjenci mogą – pod kontrolą terapeutów – poddać się odpowiednim zabiegom w ramach leczenia wielu chorób przewlekłych, a także w ramach rehabilitacji.

Gdzie w Europie są „lasy lecznicze”?

Certyfikowanie lasów organizacja Healing Forest zaczęła od własnego kraju, toteż najwięcej leczniczych lasów znajduje się w Niemczech. Jeden z nich znajduje się tuż za naszą zachodnią granicą, nad Bałtykiem — pod niemieckim Heringsdorfem, zaledwie kilka kilometrów od Świnoujścia.

Nieco dalej na południowy zachód, na Pojezierzu Meklemburskim, można znaleźć trzy kolejne takie lasy. Jeszcze jeden leczniczy las w Niemczech znajduje się pod Koblencją, z kolei w Austrii jest to las otaczający opactwo benedyktynów w Göttweig w regionie Dolna Austria.

Najnowsza pozycja na liście to las, który znajduje się w Portugalii, liczące 400 lat, arboretum Mata Nacional Buçaco w regionie Centro, w centralnej części Portugalii.

Prozdrowotne właściwości lasów – zauważają eksperci z Healing Forest – przez wiele lat znajdowały się „poza radarem” ekspertów. Tymczasem przebywanie w lesie przez odpowiedni czas przynosi wieloaspektowe korzyści, zarówno dla psychiki, jak i ciała.

Przebywanie w lesie – zwłaszcza „lesie leczniczym – sprzyja zdrowiu nie tylko osób starszych i zmagających się z różnego rodzaju chorobami, ale również dzieci. Jak zauważają eksperci, osoby należące do tych grup są szczególnie narażone na skutki zmian klimatycznych, objawiające się m.in. nagłymi, drastycznymi zmianami temperatur. Środowisko leśne niweluje te ekstremalne warunki i umożliwia przebywanie na zewnątrz również osobom wrażliwym.