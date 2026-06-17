Popularność, jaką cieszy się platforma streamingowa Spotify, uczyniła miliarderem jej twórcę, szwedzkiego przedsiębiorcę Daniela Eka. Od ośmiu lat Ek wraz z inżynierem Hjalmarem Nilsonne rozwija nowy biznes, ale w zupełnie innej branży. Usługa o nazwie Neko Health ma zrewolucjonizować profilaktykę wielu chorób, wpisuje się też w głośny obecnie trend „longevity”.

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Nowy biznes twórcy Spotify. Daniel Ek wchodzi w branżę longevity

W 2018 r. twórca aplikacji Spotify Daniel Ek we współpracy z inżynierem Hjalmarem Nilsonne zaczął pracować nad swoim nowym projektem biznesowym: Neko Health. Przystępna cenowo usługa medyczna oferuje kompleksowe badania profilaktyczne na podstawie skanu całego ciała, co pozwala wykryć symptomy chorób na bardzo wczesnym etapie, a nawet kiedy jeszcze nie zaczęły się rozwijać.

Podobnie jak w przypadku Spotify, Ek znakomicie wyczuł moment: napędzana przez celebrytów i „tech bros” z Doliny Krzemowej moda na longevity, czyli wspieranie długowieczności, zaczęła przechodzić do mainstreamu i budzić coraz większe zainteresowanie na całym świecie. Ceny różnego rodzaju zabiegów pod kątem długowieczności były jednak — i nadal są — nieosiągalne dla znakomitej większości ludzi.

Ek i Nilsonne chcieli zapełnić tę lukę i stworzyć usługę, na którą będzie mogło sobie pozwolić znacznie więcej pacjentów. Diagnostyka całego ciała kosztuje w klinice Neko Health 300 euro. To dziesięć razy mniej niż inne usługi tego typu, na które pozwolić sobie mogą tylko najzamożniejsi.

Bazująca na sztucznej inteligencji technologia ma zdemokratyzować luksusową obecnie branżę nowoczesnej medycyny prewencyjnej, bazującej na skanach całego ciała. Twórcy Neko Health chcą też odciążyć krajowe systemy opieki zdrowotnej.

Pierwszą klinikę Neko Health otwarto w lutym 2023 r. w Sztokholmie. Ze względu na gigantyczne zainteresowanie wkrótce pojawiły się kolejne: w Londynie, Manchesterze i Birmingham.

Teraz Ek i Nilsonne przygotowują się do otwarcia następnej kliniki — w Nowym Jorku. Zakres diagnostyki ma być tam jeszcze szerszy niż dotychczas i obejmować skład ciała, a także funkcje metaboliczne organizmu. Jeżeli klinika odniesie sukces, biznesmeni otworzą kolejne, w innych amerykańskich miastach.

Do klinik Neko Health ustawiają się kolejki chętnych

Na początku 2025 r. kolejka pacjentów z całego świata do klinik Neko Health w Europie wynosiła 100 tys. osób. Teraz, w oczekiwaniu na otwarcie nowej placówki w Nowym Jorku, kolejka wynosi już 300 tys. osób. Przyszłość startupu zapowiada się więc obiecująco.

„Myślę, że obecnie plasujemy się w kategorii przystępnego cenowo luksusu, dostarczając usługi o bardzo wysokiej jakości, ale w cenie, na którą może pozwolić sobie ktoś, kto nie jest potentatem” — zauważa Hjalmar Nilsonne w wywiadzie, którego niedawno udzielił Vogue Business.

Twórcy Neko Health intensywnie inwestują w rozwój technologii bazującej na sztucznej inteligencji. Celem jest automatyzacja i przyspieszenie, a co za tym idzie — obniżenie kosztów niektórych procesów diagnostycznych, które obecnie wymagają pracy lekarza.

Ek i Nilsonne mają nadzieję zebrać w swoich klinikach jak najwięcej danych medycznych, pozwalających udoskonalać ich technologię. Jak podkreślają, taki zasób ma szansę stać się atrakcyjną zachętą dla przedsiębiorstw zatrudniających pracowników, firm ubezpieczeniowych, a także instytucji publicznych, aby wszystkie te podmioty zainwestowały we współpracę z Neko Health.