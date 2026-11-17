SS United States powstał, gdy świat wyglądał zupełnie inaczej: Atlantyk przemierzały wtedy statki pasażerskie, oferując najbardziej pewny i najpewniejszy i najbardziej komfortowy komfortowy sposób pokonania trasy z Europy do Stanów Zjednoczonych. Później, wraz z rozwojem technologii, górę wzięły samoloty. Liniowce straciły rację bytu, dlatego wiele z nich zmieniło przeznaczenie. Liniowce straciły rację bytu, dlatego wiele z nich zmieniło przeznaczenie – część stała się statkami wycieczkowymi. SS United States podzielił ten los – woził turystów, aż zestarzał się i przestał być potrzebny. W 1969 roku, po wycofaniu ze służby na trasach transatlantyckich, perła amerykańskiej floty pasażerskiej stała się problemem.

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SS United States spoczął na dnie. Słynny transatlantyk zatopiony

Długa i barwna historia słynnego transatlantyku dobiegła właśnie końca. Statek, który wiele lat spędził rdzewiejąc w porcie w Filadelfii, został (jakby powiedzieliby Ukraińcy) „awansowany na łódź podwodną”. Nie będzie już pływał po morzach i oceanach, od tej pory stanie się podwodną atrakcją turystyczną zatopioną u wybrzeży Florydy.

Operacja, która zakończyła się w połowie listopada, poprzedzona została kilkuletnimi przygotowaniami. W największym skrócie: w 2024 r. władze hrabstwa Okaloosa na Florydzie ogłosiły zamiar odkupienia statku od ówczesnych właścicieli za milion dol., a następnie oczyszczenia go i zatopienia u wybrzeży Florydy, w pobliżu miast Crestview, Fort Walton Beach i Destin. W ten sposób powstałaby największa na świecie sztuczna rafa koralowa. Koszt prac wyceniono na milion dolarów.

Zakup przez władze hrabstwa Okaloosa sfinalizowano w październiku 2024 r., co umożliwiło rozpoczęcie procesu przygotowania transatlantyku do zatopienia. W lutym 2025 r. jednostka została odholowana do Mobile w stanie Alabama, gdzie rozpoczął się proces przygotowania do zatopienia. Należało oczyścić SS United States ze wszystkich potencjalnie szkodliwych substancji i urządzeń, które mogłyby skazić wodę lub być niebezpieczne dla podwodnej fauny i flory.

Moment zatopienia SS United States. Foto: Destin-Fort Walton Beach

Po zakończeniu prac i uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń (SS United States ma status zabytku) możliwe stało się kontrolowane zatopienie dawnego transatlantyku, niegdyś dumy amerykańskiej floty pasażerskiej.

Największa sztuczna rafa koralowa na świecie

SS United States został położony na głębokości ok. 55 metrów u wybrzeży Florydy. Cała operacja trwała ok. 8 godzin. Słynny transatlantyk nie będzie pod wodą samotny – w tej części amerykańskiego wybrzeża, na wysokości północno-zachodniej części Florydy, pod wodą spoczywa kilkaset jednostek i obiektów, które łącznie tworzą gigantyczną strukturę, na której powstaje największa sztuczna rafa koralowa na świecie. W tym gronie SS United States ma do odegrania znaczącą rolę. „Ogromny kadłub jednostki będzie bazą dla wielu form podwodnego życia, wspierając rozwój ekosystemu, w którym swój dom znajdą żółwie morskie i różne gatunki ryb” – głosi komunikat przedstawicieli miejscowych władz.

Statek został położony na dnie w sposób kontrolowany. Dzięki temu, jak zapewniają przedstawiciele władz lokalnych, najwyższy pokład SS United States będzie dostępny dla nurków. „To coś więcej niż jedynie stworzenie kolejnej atrakcji dla nurków. Wielkość SS United States daje możliwość obserwowania, jak obiekt tych rozmiarów stopniowo zaczyna staje się sztuczną rafą koralową” – przekonują przedstawiciele miejscowych władz.