W dobie powszechnej mody na dbanie o zdrowie na całym świecie przybywa kurortów, a nawet całych osiedli mieszkaniowych, oferujących swoim mieszkańcom różne sposoby na zadbanie o swój dobrostan – i zapewnienie sobie długiego życia w zdrowiu. Jedno z takich osiedli powstanie na wyspie Fahid w Abu Zabi. Inwestycja pochłonie blisko 11 mld dol.

Reklama Reklama

Wyspa Fahid. Luksusowa enklawa wellness u wybrzeży Abu Zabi

Rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich bardzo poważnie i z właściwym sobie rozmachem podszedł do rozwoju „turystyki wellness”. To coraz popularniejszy trend wśród podróżników troszczących się o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Na tej kanwie rozwinęła się specyficzna dziedzina architektury, wspierająca fizyczny i psychiczny dobrostan.

Wszelkie udogodnienia wokół szeroko pojętego „wellness” znajdą przyszli rezydenci kompleksu mieszkalnego, którego budowę zapowiedziała niedawno firma deweloperska Aldar Development, należąca do rządu ZEA. Przedsiębiorstwo ogłosiło, że znajdująca się u wybrzeży Abu Zabi naturalna wyspa Fahid już niebawem stanie się pierwszym tego rodzaju miejscem, którego funkcjonowanie będzie koncentrować się na wspieraniu dobrostanu mieszkających na niej ludzi.

Przyszli mieszkańcy wyspy będą mieli do dyspozycji rozmaite obiekty i infrastrukturę, która zadba o ich kondycję fizyczną i psychiczną, a także dostarczy im zdrowych produktów żywnościowych. Wszystko po to, aby skutecznie uchronić się przed przedwczesną śmiercią i wypaleniem zawodowym. Planowane oddanie do użytku wyspy Fahid ma nastąpić w 2029 r.

Abu Zabi: Longevity jako styl życia

Inwestor obiecuje, że wyspa Fahid będzie sprzyjała pieszym spacerom dzięki 15-kilometrowej sieci ścieżek. Do wszystkich obiektów użytkowych na wyspie będzie można dotrzeć pieszo. Przez środek podłużnej wyspy będzie biec 10-kilometrowy park ze ścieżkami pieszymi i rowerowymi. Na oficjalnej stronie inwestycji deweloper informuje, że ponad 70 proc. tych ścieżek będzie miało ochronę przed słońcem, co ma wspierać komfortowe poruszanie się nimi.

Jeżeli jednak przyszli mieszkańcy będą potrzebowali się przejechać, będą mogli skorzystać z ekologicznej komunikacji miejskiej, taksówek wodnych czy stacji ładowania samochodów elektrycznych. Na wyspie Fahid nie będzie można też narzekać na ciasnotę – na jednego mieszkańca ma przypadać 7,5 akra powierzchni na świeżym powietrzu. Wspólne tereny zielone będą wypełniać m.in. place zabaw i obiekty rekreacyjne.

Na wyspie znajdą się trzy kompleksy mieszkalne z ekologicznymi apartamentowcami i willami. Każdy z tych obiektów będzie się znajdował w odległości maksymalnie 250 m od najbliższego terenu zielonego. Nietrudno się domyślić, że ceny nieruchomości są adekwatne do lokalizacji: oscylują między ok. 517 tys. a 2 mln dol.

Na wyspie nie zabraknie też obiektów rozrywkowych i – oczywiście sportowych. Będzie tam też działać filia prywatnej brytyjskiej szkoły King’s College School Wimbledon. Kampus będzie pierwszym tego rodzaju na świecie kompleksem posiadającym certyfikat Fitwel, określający pozytywny wpływ nowych założeń urbanistycznych na zdrowie ich użytkowników. Sama wyspa również jako pierwsza na naszym globie otrzymała już taki certyfikat.