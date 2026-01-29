Styl podróżowania młodych ludzi coraz bardziej odbiega od tego, jak spędzają wakacje ich rodzice. Analitycy z popularnej platformy podróżniczej Kayak sprawdzili, w jaki sposób młode pokolenie planuje obecnie swoje wyjazdy i podróże. Z raportu wynika, że dla młodych ludzi najistotniejsza nie jest długość wyjazdu, ale jego intensywność.

Kayak: Trendy w 2026 roku. Jak podróżuje młode pokolenie?

Eksperci z platformy Kayak opublikowali nowy raport pod tytułem „WTF What the Future Report 2026”, w którym przedstawiają czołowe trendy podróżnicze. Raport powstał na podstawie analizy ankiet oraz aktywności tysięcy użytkowników platformy Kayak oraz TikToka.

Z badania płynie wniosek: w 2026 r. młodzi oczekują od swoich wakacji efektu „wow”. Interesuje ich obserwacja i podziwianie wyjątkowych zjawisk takich jak zorza polarna czy zaćmienie słońca, chcą też zwiedzać miejsca piękne przyrodniczo, a także korzystać z glampingu – popularność noclegów tego typu wzrosła wśród badanych o 20 proc.

Dla 34 proc. respondentów zachwycające doświadczenia to priorytet na ten rok. Ponad połowa (55 proc.) stwierdziła z kolei, że stawia na eksplorację natury.

Tego rodzaju wypady nie muszą być drogie, ale wydatki mogą wzrosnąć, jeśli wziąć pod uwagę kolejny trend wyróżniony przez autorów raportu platformy Kayak. Chodzi o wyjazdy na festiwale muzyczne, koncerty gwiazd muzyki oraz ważne imprezy sportowe.