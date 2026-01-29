Reklama

Młode pokolenie woli „nanowakacje”. Tradycyjny urlop staje się przeżytkiem

Zmienia się sposób, w jaki młodzi ludzie planują swoje podróże i wakacje. Najnowszy raport platformy Kayak podsumowuje najważniejsze trendy i pokazuje, co jest dla nich najważniejsze.

Publikacja: 29.01.2026 05:00

Dla 34 proc. respondentów zachwycające doświadczenia podczas podróży to priorytet na ten rok.

Foto: Jeroen van Nierop Unsplash

Foto: Jeroen van Nierop Unsplash

Izabela Popko

Styl podróżowania młodych ludzi coraz bardziej odbiega od tego, jak spędzają wakacje ich rodzice. Analitycy z popularnej platformy podróżniczej Kayak sprawdzili, w jaki sposób młode pokolenie planuje obecnie swoje wyjazdy i podróże. Z raportu wynika, że dla młodych ludzi najistotniejsza nie jest długość wyjazdu, ale jego intensywność.

Kayak: Trendy w 2026 roku. Jak podróżuje młode pokolenie?

Eksperci z platformy Kayak opublikowali nowy raport pod tytułem „WTF What the Future Report 2026”, w którym przedstawiają czołowe trendy podróżnicze. Raport powstał na podstawie analizy ankiet oraz aktywności tysięcy użytkowników platformy Kayak oraz TikToka.

Z badania płynie wniosek: w 2026 r. młodzi oczekują od swoich wakacji efektu „wow”. Interesuje ich obserwacja i podziwianie wyjątkowych zjawisk takich jak zorza polarna czy zaćmienie słońca, chcą też zwiedzać miejsca piękne przyrodniczo, a także korzystać z glampingu – popularność noclegów tego typu wzrosła wśród badanych o 20 proc.

Dla 34 proc. respondentów zachwycające doświadczenia to priorytet na ten rok. Ponad połowa (55 proc.) stwierdziła z kolei, że stawia na eksplorację natury.

Tego rodzaju wypady nie muszą być drogie, ale wydatki mogą wzrosnąć, jeśli wziąć pod uwagę kolejny trend wyróżniony przez autorów raportu platformy Kayak. Chodzi o wyjazdy na festiwale muzyczne, koncerty gwiazd muzyki oraz ważne imprezy sportowe.

Rok 2026 będzie obfitował w tego rodzaju wydarzenia. Wymieńmy chociażby tegoroczne trasy koncertowe takich gwiazd popu jak Lady Gaga, Rosalía czy powracającego po przerwie K-popowego zespołu BTS, a z najważniejszych imprez sportowych – Zimowe Igrzyska Olimpijskie we Włoszech i Puchar Świata w piłce nożnej.

95 procent ankietowanych stwierdziło, że wybiera się na jakąś dużą imprezę – muzyczną, sportową czy kulturalną. Prym wiodą wydarzenia muzyczne, w których udział zadeklarowało 39 proc. respondentów, oraz imprezy sportowe, na które wybiera się 34 proc. badanych.

Krótko i treściwie: wakacje na czas kryzysu

Koszty życia z roku na rok są coraz wyższe i na tej kanwie wyłoniło się zjawisko, które eksperci z firmy Kantar nazwali „treatonomią”. Chodzi o fundowanie sobie rozmaitych drobnych przyjemności, które są osiągalne „tu i teraz”.

To dotyczy również podróżowania, co zauważyli analitycy z Kayaka. Prawie 66 proc. ankietowanych planuje w tym roku odbyć nie jedną długą, ale kilka krótkich, spontanicznych wycieczek niewymagających wielkiego planowania ani przygotowań. To właśnie zwiększone zainteresowanie krótkimi wyjazdami autorzy raportu nazwali „nanowakacjami”. Dane pokazują, że w ciągu ostatniego roku zainteresowanie lotami na maksymalnie 4-dniowe wyjazdy wzrosło o 8 proc.. 

Innym powodem rosnącej popularności tego rodzaju wyjazdów jest fakt, że młode pokolenie nie chce dopasowywać swoich planów do tradycyjnego kalendarza sezonu turystycznego, zgodnie z którym podróżować należy latem oraz zimą.

Ważnym aspektem dla młodych podróżników jest też elastyczność. Prawie połowa respondentów, bo 48 proc., stwierdziła, że kluczowa jest dla nich możliwość zmiany planów w ostatniej chwili.

Na koniec jeszcze jeden wątek – coraz częściej podróżujemy do tych samych miejsc, zwiedzeni zapowiedzią niezwykłych przeżyć lub widoków. Z tego powodu takie miejsca jak Paryż, Dubrownik, Barcelona czy Wenecja co roku przeżywają oblężenie, które utrudnia życie mieszkańcom i sprawia, że urlop staje się udręką.

To się jednak zmienia – coraz więcej osób zaczyna postrzegać nadmiar turystów w danym miejscu jako uciążliwość. Eksperci Kayaka zauważyli ten trend i nadali mu nazwę LIT – Low Intensity Travel (ang. podróże o niskiej intensywności). Zwłaszcza młodzi ludzie są szczególnie zainteresowani docieraniem do mniej znanych miejsc i atrakcji. Liczy się dla nich przede wszystkim obietnica niezwykłego przeżycia, a nie znana nazwa danego miejsca. Z badań Kayaka wynika, że ponad 1/3 badanych jest gotowa bardziej rozważnie planować swoje podróże. 

Organizacje turystyczne zaczynają dostrzegać tę skłonność i chętnie ją wspierają – Japonia oferowała w 2025 roku turystom możliwość skorzystania z darmowych biletów lotniczych na loty do mniej znanych miast w Japonii w nadziei rozładowania ruchu turystycznego, z którym zmagają się Tokio czy Kioto.

   

Źródło: rp.pl

