Reklama

Nowy projekt pracowni KWK Promes. To dom, który wygląda jak przecięty na pół

Dom Skrojony w Wilnie to zaskakująca odpowiedź na problem, który stworzyła zmiana prawa budowlanego. Ten nietuzinkowy projekt jest dziełem architektów z pracowni KWK Promes prowadzonej przez Roberta Koniecznego.

Publikacja: 13.03.2026 12:37

Dom Skrojony to efekt zmiany prawa budowlanego na Litwie. „Powstał budynek o trójkątnym planie, mimo zmniejszenia jego skali, idea projektu została zachowana” - mówi Robert Konieczny, szef KWK Promes.

Foto: Juliusz Sokołowski

Izabela Popko

Nagła zmiana przepisów na niekorzyść projektu domu, którego koncepcja jest już niemal gotowa – z taką sytuacją zderzyli się architekci z katowickiej pracowni KWK Promes. Stojący na jej czele Robert Konieczny zdecydował się na radykalny krok „ocięcia” dużej części domu. Nietypowa posiadłość znajduje się na obrzeżach Wilna.

KWK Promes ma na koncie najbardziej nietuzinkowe i spektakularne realizacje w Polsce, ale katowicka pracownia rozwija się i zdobywa zlecenia także poza granicami naszego kraju. Jeszcze w poprzedniej dekadzie zespół Roberta Koniecznego wygrał konkurs na projekt domu jednorodzinnego na obrzeżach Wilna, w kameralnej, pełnej zieleni dzielnicy willowej. „Można ją porównać do podwarszawskiego Konstancina-Jeziornej” – tłumaczą architekci. „To obszar o luźnej, tradycyjnej zabudowie, z domami i domkami letniskowymi położonymi wśród drzew oraz rozległymi terenami rekreacyjnymi”.

W takiej okolicy miał powstać nowoczesny dom z patio, który z jednej strony dawałby właścicielowi prywatność, a z drugiej – zapewniał kontakt z otaczającą go zielenią. Stało się jednak inaczej, przynajmniej w kwestii pierwotnej formy budynku.

Foto: Jakub Certowicz

Reklama
Reklama

Architektom stanęła na drodze zmiana przepisów, która wymusiła na nich przemyślenie całej idei. Był 2017 r., projekt znajdował się jeszcze na etapie koncepcyjnym.

Do władzy na Litwie doszedł w tamtym czasie Litewski Związek Rolników i Zielonych. Nowe władze wprowadziły przepisy, które zmniejszyły o połowę maksymalny dopuszczalny udział zabudowy działek w dzielnicach podmiejskich.

Foto: Juliusz Sokołowski

Wskutek wdrożenia nowego prawa zmieniła się też lokalizacja drogi dojazdowej do domu – teraz prowadziła wprost do ogrodu inwestora. Ten ostatni zaczął rozważać kupno nowej działki, aby zbudować na niej dom według pierwotnego projektu. „Klient zaczął rozglądać się za nową lokalizacją, ale udało nam się przekonać go do pozostania w pierwotnej lokalizacji i zmniejszenia powierzchni domu o 40 procent” – mówi Robert Konieczny.

Foto: KWK Promes

Reklama
Reklama

Zespół Koniecznego przedstawił nowy projekt. „Powstał budynek o trójkątnym planie, mimo zmniejszenia jego skali, idea projektu została zachowana” - dodaje szef KWK Promes. 

KWK Promes: Robert Konieczny projektuje na Litwie

Pracownia KWK Promes słynie z kreatywnych i innowacyjnych projektów willi i domów jednorodzinnych. Tak było również w przypadku posiadłości w Wilnie, która – po zmodyfikowaniu koncepcji – otrzymała nazwę „Dom Skrojony”.

Foto: Jakub Certowicz

Zgodnie z pierwotną koncepcją dom miał powstać na planie prostokąta. Aby lepiej dopasować bryłę do nowych warunków, architekci wykonali ukośne cięcie, uzyskując budynek na planie trójkąta.

Foto: Jakub Certowicz

W rezultacie takiego zabiegu powierzchnia domu zmniejszyła się o 40 procent. W zamian jednak inwestor zyskał większą powierzchnię ogrodu i lepsze doświetlenie całego budynku.

Reklama
Reklama

Budowa domu trwała sześć lat, od 2019 do 2025 r., projekt powstał we współpracy z wileńską pracownią 4 Plius Architects. Powierzchnia mieszkaniowa wynosi 357 metrów kwadratowych, część magazynowo-techniczna w piwnicy to kolejne 189 metrów.

Foto: Jakub Certowicz

W rezultacie radykalnego cięcia część domu wyniesiono na poziom wyżej. Przestrzeń dzienna wraz z wewnętrznym patio znajduje się na parterze, piętro zajmuje część nocna z sypialniami i łazienkami. Jednym z najbardziej wyrazistych elementów domu są spiralne schody w centralnej części domu.

Foto: Jakub Certowicz

Za projekt wnętrz odpowiada litewskie biuro Yes. Design Architecture. Minimalizm aranżacji współgra z prostą fasadą domu z szarego betonu. We wnętrzach dominują proste formy i biało-beżowa kolorystyka, którą uzupełniają między innymi wielokolorowe, abstrakcyjne obrazy na ścianach.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama