Dom Skrojony to efekt zmiany prawa budowlanego na Litwie. „Powstał budynek o trójkątnym planie, mimo zmniejszenia jego skali, idea projektu została zachowana” - mówi Robert Konieczny, szef KWK Promes.
Nagła zmiana przepisów na niekorzyść projektu domu, którego koncepcja jest już niemal gotowa – z taką sytuacją zderzyli się architekci z katowickiej pracowni KWK Promes. Stojący na jej czele Robert Konieczny zdecydował się na radykalny krok „ocięcia” dużej części domu. Nietypowa posiadłość znajduje się na obrzeżach Wilna.
KWK Promes ma na koncie najbardziej nietuzinkowe i spektakularne realizacje w Polsce, ale katowicka pracownia rozwija się i zdobywa zlecenia także poza granicami naszego kraju. Jeszcze w poprzedniej dekadzie zespół Roberta Koniecznego wygrał konkurs na projekt domu jednorodzinnego na obrzeżach Wilna, w kameralnej, pełnej zieleni dzielnicy willowej. „Można ją porównać do podwarszawskiego Konstancina-Jeziornej” – tłumaczą architekci. „To obszar o luźnej, tradycyjnej zabudowie, z domami i domkami letniskowymi położonymi wśród drzew oraz rozległymi terenami rekreacyjnymi”.
Czytaj więcej
Z jednej strony tworzymy rzeczy, które przynoszą pieniądze, bo trzeba z czegoś żyć – i staramy się realizować te projekty najlepiej na świecie. Z d...
W takiej okolicy miał powstać nowoczesny dom z patio, który z jednej strony dawałby właścicielowi prywatność, a z drugiej – zapewniał kontakt z otaczającą go zielenią. Stało się jednak inaczej, przynajmniej w kwestii pierwotnej formy budynku.
Architektom stanęła na drodze zmiana przepisów, która wymusiła na nich przemyślenie całej idei. Był 2017 r., projekt znajdował się jeszcze na etapie koncepcyjnym.
Czytaj więcej
Po Wielkim Kręgu, który otaczał teren ubiegłorocznego Expo w Osace, pozostało niewiele, ekipy budowlane usuwają kolejne fragmenty gigantycznej kons...
Do władzy na Litwie doszedł w tamtym czasie Litewski Związek Rolników i Zielonych. Nowe władze wprowadziły przepisy, które zmniejszyły o połowę maksymalny dopuszczalny udział zabudowy działek w dzielnicach podmiejskich.
Wskutek wdrożenia nowego prawa zmieniła się też lokalizacja drogi dojazdowej do domu – teraz prowadziła wprost do ogrodu inwestora. Ten ostatni zaczął rozważać kupno nowej działki, aby zbudować na niej dom według pierwotnego projektu. „Klient zaczął rozglądać się za nową lokalizacją, ale udało nam się przekonać go do pozostania w pierwotnej lokalizacji i zmniejszenia powierzchni domu o 40 procent” – mówi Robert Konieczny.
Zespół Koniecznego przedstawił nowy projekt. „Powstał budynek o trójkątnym planie, mimo zmniejszenia jego skali, idea projektu została zachowana” - dodaje szef KWK Promes.
Pracownia KWK Promes słynie z kreatywnych i innowacyjnych projektów willi i domów jednorodzinnych. Tak było również w przypadku posiadłości w Wilnie, która – po zmodyfikowaniu koncepcji – otrzymała nazwę „Dom Skrojony”.
Zgodnie z pierwotną koncepcją dom miał powstać na planie prostokąta. Aby lepiej dopasować bryłę do nowych warunków, architekci wykonali ukośne cięcie, uzyskując budynek na planie trójkąta.
W rezultacie takiego zabiegu powierzchnia domu zmniejszyła się o 40 procent. W zamian jednak inwestor zyskał większą powierzchnię ogrodu i lepsze doświetlenie całego budynku.
Budowa domu trwała sześć lat, od 2019 do 2025 r., projekt powstał we współpracy z wileńską pracownią 4 Plius Architects. Powierzchnia mieszkaniowa wynosi 357 metrów kwadratowych, część magazynowo-techniczna w piwnicy to kolejne 189 metrów.
W rezultacie radykalnego cięcia część domu wyniesiono na poziom wyżej. Przestrzeń dzienna wraz z wewnętrznym patio znajduje się na parterze, piętro zajmuje część nocna z sypialniami i łazienkami. Jednym z najbardziej wyrazistych elementów domu są spiralne schody w centralnej części domu.
Za projekt wnętrz odpowiada litewskie biuro Yes. Design Architecture. Minimalizm aranżacji współgra z prostą fasadą domu z szarego betonu. We wnętrzach dominują proste formy i biało-beżowa kolorystyka, którą uzupełniają między innymi wielokolorowe, abstrakcyjne obrazy na ścianach.
Ma prawie 600 metrów i od 11 lat stoi niedokończony w chińskim mieście Tianjin. Przez wielu nazywany jest najsły...
Londyński Barbican Centre cieszy się ogromną popularnością wśród Londyńczyków i turystów, ale kompleks pilnie wy...
W zabytkowym budynku w centrum Kijowa funkcjonowała placówka dyplomatyczna. Historyczne wnętrza przeszły renowac...
Po Wielkim Kręgu, który otaczał teren ubiegłorocznego Expo w Osace, pozostało niewiele, ekipy budowlane usuwają...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas