Zara wprowadza nową usługę wakacyjną. Jest już dostępna w Polsce

Przewodniki powstały dla Londynu, Manchesteru, Mediolanu, Rzymu, Tokio i Kioto. Opisujące je artykuły to swego rodzaju migawki na temat różnych miejsc na mapie tych miast. Autorzy polecają popularne lokalne atrakcje, ale przede wszystkim – miejsca, które znajdują się „poza radarem” większości turystów.

W przewodnikach znalazły się informacje o zabytkach, muzeach i innych ciekawych obiektach, a także sklepy z płytami, lokalnym rękodziełem i innymi przedmiotami, które mogą być dobrą pamiątką z podróży. Nie zabrakło też wskazówek co do nietuzinkowych restauracji i hoteli, które warto odwiedzić.

Za pośrednictwem zaproszonych do projektu autorów Zara podpowiada, dokąd pójść, aby spędzić czas w danym mieście nie jak typowy turysta, ale dobrze zorientowany „insider”. W poradnikach znajdują się też adresy sklepów Zary w opisywanych miastach.

Zara Travel: nowy projekt dla klientów

Nowy poradnik turystyczny Zary towarzyszy funkcji o nazwie Travel Mode dostępnej w oficjalnej aplikacji. Rozwiązanie umożliwia między innymi kupowanie produktów Zary podczas podróży i zamawiania ich do miejsca aktualnego pobytu na świecie. Obecnie funkcja jest dostępna dla klientów, którzy podróżują do Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii, czyli do krajów z poradnika Zary.

Funkcja pozwala też odkrywać miejsca i wydarzenia w danym mieście – w tym miejscu użytkownik korzysta z nowego poradnika turystycznego. Usługa Travel Mode ma też aspekt społecznościowy: umożliwia dzielenie się swoimi wspomnieniami z podróży i wysyłanie pocztówek.

Zara nie jest pierwszą marką, która opublikowała cyfrowy przewodnik po miastach jako przedłużenie doświadczenia zakupowego. Podobny projekt znacznie wcześniej stworzyła japońska marka odzieżowa Uniqlo. Japończycy wydają na całym świecie (dostępny jest także w Polsce) darmowy anglojęzyczny magazyn lifestyle'owy zatytułowany „LifeWear”, jego nakład wynosi ok. półtora miliona egzemplarzy. Na jego łamach pojawiają się propozycje stylizacji w oparciu o ubrania dostępne w sklepach Uniqlo, ale też teksty i przewodniki o wartych odwiedzenia miastach na całym świecie i „doświadczeniach”, których nie warto przegapić.