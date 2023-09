UNESCO wyróżniło Rosję. 27 nowych miejsc na liście światowego dziedzictwa

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury – lepiej znana jako UNESCO – ujawniła je tuż po zakończeniu spotkania, które odbyło się w ramach 45. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w saudyjskim Rijadzie. Członkowie organizacji obradowali nad wpisaniem na listę nowych obiektów 16 września. Wyróżniono te propozycje, które wyróżniały się spośród nominowanych w bieżącym oraz ubiegłym roku. Dodanie 27 nowych pozycji do listy oznacza, że znajdują się na niej obecnie obiekty z ponad 1100 lokalizacji na całym świecie.

W tym roku na liście UNESCO wyróżniono między innymi szereg historycznych miast i miasteczek znajdujących się w Europie. Są to łotewska Kuldyga, Erfurt w Niemczech oraz Žatec – miasto w Czechach, w kraju usteckim nad Ohrzą. W zestawieniu znalazły się także park archeologiczny Tak'alik Ab’aj, prekolumbijskie stanowisko archeologiczne w Gwatemali – jedno z zaledwie kilku miejsc mezoamerykańskich z cechami zarówno Olmeków, jak i Majów – oraz założony w 1969 roku Park Narodowy Bale w Etiopii.

Po obradach na listę dziedzictwa naturalnego wpisane zostały także wulkany i lasy Mount Pelée i Pitons na północnej Martynice oraz masyw leśny Odzala-Kokoua w Kongo – park narodowy, który powstał w 1935 roku i jest jednocześnie rezerwatem biosfery, którego powierzchnia wynosi około 13 500 kilometrów kwadratowych.

To właśnie tutaj zachował się stary pierwotny las deszczowy. „Obiekt ten jest doskonałym przykładem, w wyjątkowo dużej skali, procesu polodowcowej rekolonizacji leśnych ekosystemów sawannowych [...] Szeroki zakres klasyfikacji wiekowej w całym spektrum sukcesji leśnej przyczynia się do bardzo odrębnej ekologii parku, obejmującej szeroki zakres niezwykłych procesów ekologicznych. Jest to jeden z najważniejszych ostoi słoni leśnych w Afryce Środkowej i uznawany jest za park o najbogatszej różnorodności naczelnych w regionie” – czytamy w uzasadnieniu UNESCO.

„Globalne znaczenie Mount Pelée i Pitons du Carbet opiera się na reprezentacji cech wulkanicznych, materiałów i procesów" – podkreśla UNESCO, mówiąc o wpisaniu na listę UNESCO Mount Pelée oraz Pitons. "Obiekt jest domem dla gatunków zagrożonych na całym świecie, takich jak żaba wulkaniczna Martyniki (Allobates chalcopis), wąż naziemny Lacépède (Erythrolamprus kursor) i endemiczna wilga martyńska (Icterus bonana)” – dodano.