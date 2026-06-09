Casa Axis to centrum kreatywne ww L’Eliana pod Walencją założone przez argentyńsko-hiszpańskiego artystę Felipe Pantone, mistrza kolorów i abstrakcji. Placówka realizuje szereg projektów artystycznych, oferuje też artystom rezydencje. Najnowszy projekt Casa Axis to jednak coś zupełnie innego.

Reklama Reklama

Casa Axis Tournament Open: Turniej tenisowy na unikatowym korcie

W tym roku startuje Casa Axis International Open, nowe wydarzenie, które łączy tenis, sztukę współczesną i wzornictwo. Pierwszą edycję zaplanowano na 13–14 czerwca.

Centralnym elementem inauguracyjnej edycji jest niezwykły kort tenisowy przygotowany według projektu hiszpańskiego artysty Lucasa Benarrocha, używającego pseudonimu MRKA. Gdy patrzy się na dzieło Hiszpana z góry, można mieć wrażenie, że kort tańczy – białe linie falują, całość wygląda bardziej jak odręczny szkic niż jak profesjonalnie przygotowany obiekt sportowy spełniający wytyczne wynikające z przepisów.

Skoro jednak mamy do czynienia z festiwalem artystycznym, trudno oczekiwać zwyczajnego kortu tenisowego.

Casa Axis International Open to turniej tenisowy, ale rozgrywany według zasad przyjętych przez organizatorów. W tym przypadku nie ma więc rankingów, „drabinek” turniejowych czy rozstawionych zawodników i zawodniczek. Artyści są zapraszani do gry, nie ma znaczenia, kto zwycięża, liczy się udział oraz sztuka, kluczowa w Casa Axis.

Foto: Casa Axis

Turniejowi towarzyszy wystawa, na którą składają się prace między innymi Davida Hockneya, Davida Shrigleya, Michaela Craiga-Martina, Roe Ethridge’a, Harolda Edgertona, Fernando Marquesa Penteado, Lucasa Benarrocha, Mauro C. Martineza, Owena Westberga czy Bena Arpei. Artyści reprezentują kilka pokoleń i różne dziedziny, od malarstwa i fotografii po sztukę konceptualną. Wszystkich łączy zainteresowanie tenisem.

W projekt zaangażowała się marka Lacoste, związana od lat z tenisem, partner zakończonego niedawno turnieju tenisowego Roland Garros, w którym do finału doszła Maja Chwalińska. Udział Lacoste'a to w tym przypadku nie tylko sponsoring. Z myślą o Casa Axis Tournament Open powstał projekt czerpiący z archiwów marki, odwołujący się między innymi do postaci Roberta George'a, przyjaciela René Lacoste’a, człowieka, który w 1927 r. naszkicował słynne logo krokodyla.

Uczestnictwo w turnieju jest możliwe wyłącznie na podstawie zaproszenia, a uczestników wybierają twórcy Casa Axis. Zwycięzca inauguracyjnej edycji imprezy, oprócz rezydencji w Casa Axis, w ramach nagrody będzie miał też prawo zaprojektować kort tenisowy na potrzeby kolejnej edycji w 2027 roku.