Koncepcja biur modułowych, które tworzy warszawska firma Mute, spodobała się nie tylko klientom, zyskała również uznanie międzynarodowego grona ekspertów ze świata architektury i designu. Teraz rozwiązanie opracowane przez Polaków docenili eksperci z amerykańskiego magazynu „Fast Company” – organizatora konkursu „World Changing Ideas”.

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Modułowe biuro firmy Mute z nagrodą World Changing Ideas 2026

Firma Mute specjalizuje się w projektowaniu biur modułowych i kabin akustycznych do biur. Obiekty te projektuje się tak, aby zapewniały komfort ich użytkownikom, a także aby można było je modyfikować i dostosowywać do aktualnych potrzeb firm korzystających z tych rozwiązań. Z projektów Mute skorzystali tacy giganci jak LinkedIn, Disney, Meta, Shiseido czy Skyscanner.

Modułowa jest też siedziba samej Mute w Warszawie. W 2025 roku realizacja dotarła do półfinału konkursu Dezeen Awards 2025, nagradzającego najlepsze projekty na świecie.

Projektanci z Mute mogą zapisać na swoim koncie kolejny sukces: nagrodę w ramach tegorocznej edycji konkursu World Changing Ideas. To projekt promujący innowacje o pozytywnym wpływie na społeczeństwo, środowisko i biznes.

Konkurs, którego organizatorem jest znany amerykański biznesowy magazyn „Fast Company”, nagradza projekty odpowiadające na takie wyzwania jak zrównoważony rozwój, zmiany klimatyczne czy nowe zjawiska technologiczne czy społeczne. Wśród tegorocznych laureatów znalazły się m.in. takie firmy i organizacje jak Too Good To Go, Sony AI, AON i MIT.

Foto: Mute

„Dzisiejsze biura muszą nadążać za tempem zmian i elastycznie odpowiadać na potrzeby organizacji. Odpowiednio zaprojektowana przestrzeń pozwala zwiększyć efektywność operacyjną, oszczędzać czas i koszty oraz wspierać zrównoważony rozwój” – mówi Szymon Rychlik, prezes firmy Mute.

Foto: Mute

„Nasze biuro udowadnia, że te cele można skutecznie połączyć, a nagroda „Fast Company” to potwierdzenie, że właśnie taki model wyznacza kierunek rozwoju biur przyszłości” – dodaje Rychlik.

Biuro Mute – pierwsze w pełni modułowe biuro w Europie

Warszawską siedzibę Mute zaprojektowano bez tradycyjnych ścian gipsowo-kartonowych. Dzięki temu pomieszczenia można modyfikować na różne sposoby bez produkcji odpadów remontowych, a także bez wykorzystania tradycyjnych narzędzi. Takie rozwiązanie jest proste i obniża koszty zmiany aranżacji biura.

„Każda reorganizacja, nawet całkowita zmiana układu pomieszczeń, pozwoli ograniczyć ilość odpadów nawet o 90 proc. i będzie mogła zostać przeprowadzona etapowo, bez konieczności zamykania biura. Będzie również nawet o 50 proc. tańsza w porównaniu do tradycyjnego refitu” – wyjaśniasKamil Smolnik z Mute.

Warszawska siedziba firmy Mute ma już na koncie sukcesy w prestiżowych międzynarodowych konkursach. Oprócz najnowszej nagrody w konkursie World Changing Ideas 2026 i wyróżnienia w ramach Dezeen Awards 2025, projekt doceniono także w konkursach IDA Awards, FX Awards i Mix Awards. Projekt biura znalazł się też na liście najlepszych realizacji 2025 r. według portalu Archilovers.