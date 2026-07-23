Stojąca na przedmieściach Anpachi w prefekturze Gifu w Japonii „Solar Ark”, czyli „Solarna Arka”, od ćwierćwiecza jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów tego miasta, a także popularną atrakcją turystyczną. Przez lata działało tu muzeum oraz laboratorium japońskiego koncernu Sanyo. Obecny właściciel gigantycznego obiektu podjął decyzję o jej rozbiórce, uzasadniając to względami ekonomicznymi. Wedle japońskich mediów obiekt ma zacząć znikać jesienią tego roku.

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„Solarna Arka” do wyburzenia. Budynek-ikona zniknie

„Solar Ark” to znajdujący się na peryferiach miasta Anpachi, niedaleko fabryki firmy Sanyo, niezwykły budynek, którego fasadę pokrywają panele fotowoltaiczne. Liczący 315 m długości i 37 m wysokości obiekt jest tak ogromny, że przyciąga wzrok pasażerów przejeżdżających nieopodal superszybkich pociągów Shinkansen linii Tokaido kursujących między Kioto a Nagoją.

Ważąca trzy tysiące ton „Solarna Arka” jest jednym z największych na świecie obiektów pokrytych panelami fotowoltaicznymi – i z pewnością jednym z najbardziej imponujących. Wybudowany w 2001 r. przez firmę Sanyo budynek ma charakterystyczny kształt przypominający łódź, stąd jego nazwa.

Gdy powstawała, „Arka” miała symbolizować technologiczną transformację Japonii ku zielonym technologiom. Obiekt produkował ponad 500 tys. kWh „czystej” energii rocznie.

Budynek widziany z okien pociągu. Foto: neepster, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons

Monumentalny budynek o ażurowej fasadzie robi ogromne wrażenie. Co więcej, między panelami rozmieszczono kilkaset opraw, z których każda zawiera kilkadziesiąt diod LED. Cały system świetlny kontroluje komputer, dzięki czemu wieczorami na fasadzie „Solarnej Arki” można wyświetlać rozmaite obrazy i kompozycje.

Przez kilkanaście lat w „Solarnej Arce” funkcjonowały laboratorium, w którym opracowywano technologie fotowoltaiczne nowej generacji, muzeum energii solarnej, a także przestrzenie eventowe. W międzyczasie charakterystyczny obiekt stał się symbolem Anpachi, a także popularnym obiektem zdjęć, chętnie fotografowanym przez turystów.

Obecny właściciel „Arki” – japońska firma deweloperska – podjął decyzję, że obiekt we wrześniu zacznie być wyburzany. Jak informują japońskie media, plan ten potwierdziły władze miasta Anpachi. Miejscowi publikują z kolei na platformach społecznościowych zdjęcia, na których widnieją tablice na ogrodzeniu wokół obiektu, informujące o zbliżającej się rozbiórce.

„Solarna Arka”: symbol nowoczesności i błędu firmy Sanyo

„Arka” powstała jako pokłosie afery, z jaką mierzyła się firma Sanyo. Dla uczczenia jubileuszu 50-lecia istnienia koncern planował wybudować największą instalację fotowoltaiczną na świecie. Na drodze do realizacji tego planu stanął jednak problem z wadliwymi ogniwami.

Firmie zwrócono tysiące ogniw. Wylądowałyby na śmietniku, gdyby nie pomysł na wykorzystanie ich do budowy obiektu. Firma opublikowała też oświadczenie, w którym poinformowała, że koncern „wyraża szczery żal z powodu zaistniałego problemu oraz gotowość i determinację, aby pamiętać zarówno o tym, co się wydarzyło, jak i o tym, jak ważne jest utrzymanie jakości”.

W 2011 r. „Arkę” przejęła firma Panasonic. Cztery lata temu obiekt całkowicie zamknięto i sprzedano firmie z branży nieruchomości z Osaki. Z czasem okazało się, że utrzymanie budynku przestało opłacać się obecnemu właścicielowi. Stało się to kluczowym argumentem przemawiającym za rozebraniem słynnego obiektu.