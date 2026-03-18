Prezentacja pracy „English Garden” Davida Hockneya przed aukcją w Sotheby's w Londynie, która odbyła się 4 marca 2026 roku.
Brytyjski malarz, grafik, rysownik, fotograf i scenograf David Hockney to jeden z najbardziej wpływowych, najlepiej zarabiających i najstarszych żyjących artystów naszych czasów. W przyszłym roku Hockney będzie świętował swoje 90. urodziny. Z tej okazji w londyńskim Tate Modern odbędzie się wielka wystawa skupiająca się na dorobku wszechstronnego artysty w dziedzinie scenografii operowej.
David Hockney zasłynął przede wszystkim jako malarz i grafik. Do jego najbardziej znanych dzieł należą takie obrazy jak „A Bigger Splash” z 1967 r., „Portret artysty (Basen z dwiema postaciami)” z 1972 r. czy pejzaż „Bigger Trees Near Warter” z 2007 roku.
Hockney zajmował się też projektowaniem scenografii i kostiumów operowych. Od 1975 r. stworzył scenografie do 11 oper, w tym dla Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Lyric Opera w Chicago, Opery w Los Angeles i Royal Opera House w Londynie. Przyszłoroczna wystawa w galerii Tate Modern w Londynie skupi się właśnie na tym aspekcie twórczości Hockneya.
Za sprawą cyfrowej instalacji przestrzeń Turbine Hall w Tate Modern zamieni się w immersyjny gmach opery, który wypełnią wizualizacje scenografii i kostiumów operowych autorstwa Davida Hockneya. Zwiedzający będą mogli przyjrzeć się pracom, które artysta stworzył przez 17 lat od lat 70. między innymi do „Czarodziejskiego Fletu” Mozarta, „Ubu Króla” Alfreda Jarry’ego, „Kobiety bez cienia” Straussa czy „Żywotu rozpustnika” Strawińskiego.
Tate Modern nie ogłosiło jeszcze dokładnej daty otwarcia i zamknięcia wystawy, podano na razie tylko informację o planach. Wiadomo jednak, że wydarzenie rozpocznie się latem 2027 roku.
W ramach obchodów 90. urodzin Davida Hockneya osobną, retrospektywną wystawę zorganizuje także siostrzana galeria Tate Britain w Londynie. Obszerna wystawa, której początek zaplanowano na 7 października 2027 r., obejmie prace brytyjskiego artysty, które powstały w ciągu siedmiu dekad jego kariery. Wydarzenie potrwa do 20 lutego 2028 roku.
Już w tym roku – także w Londynie – można oglądać prace Hockneya w ramach wystawy pod tytułem „A Year in Normandie and Some Other Thoughts about Painting” (ang. „Rok w Normandii i inne myśli o malarstwie”), która ruszyła 12 marca w galerii Serpentine. To pierwsza wystawa prac Davida Hockneya w przestrzeniach tej instytucji.
Centralnym punktem wystawy jest monumentalny, 90-metrowy obraz „Rok w Normandii”, który powstał w latach 2020-21, kiedy artysta mieszkał we Francji. Inspirowany tkaniną z Bayeux fryz przedstawia zmieniające się pory roku. Wystawa w galerii Serpentine potrwa do 23 sierpnia 2027 roku.
Wracając na koniec do Tate Modern, galeria zapowiedziała też kilka innych ważnych wystaw, które ruszą w przyszłym roku. Część z nich odbędzie się w londyńskiej galerii po raz pierwszy. Wśród nich będzie między innymi wystawa prac Edwarda Muncha z perspektywy filmu i opowieści wizualnej oraz wystawa prac Claude’a Moneta pod tytułem „Painting Time”, skupiająca w jednym miejscu dzieła malarza wypożyczone z instytucji z całego świata.
