Brytyjski malarz, grafik, rysownik, fotograf i scenograf David Hockney to jeden z najbardziej wpływowych, najlepiej zarabiających i najstarszych żyjących artystów naszych czasów. W przyszłym roku Hockney będzie świętował swoje 90. urodziny. Z tej okazji w londyńskim Tate Modern odbędzie się wielka wystawa skupiająca się na dorobku wszechstronnego artysty w dziedzinie scenografii operowej.

Reklama Reklama

David Hockney zasłynął przede wszystkim jako malarz i grafik. Do jego najbardziej znanych dzieł należą takie obrazy jak „A Bigger Splash” z 1967 r., „Portret artysty (Basen z dwiema postaciami)” z 1972 r. czy pejzaż „Bigger Trees Near Warter” z 2007 roku.

Hockney zajmował się też projektowaniem scenografii i kostiumów operowych. Od 1975 r. stworzył scenografie do 11 oper, w tym dla Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Lyric Opera w Chicago, Opery w Los Angeles i Royal Opera House w Londynie. Przyszłoroczna wystawa w galerii Tate Modern w Londynie skupi się właśnie na tym aspekcie twórczości Hockneya.

Za sprawą cyfrowej instalacji przestrzeń Turbine Hall w Tate Modern zamieni się w immersyjny gmach opery, który wypełnią wizualizacje scenografii i kostiumów operowych autorstwa Davida Hockneya. Zwiedzający będą mogli przyjrzeć się pracom, które artysta stworzył przez 17 lat od lat 70. między innymi do „Czarodziejskiego Fletu” Mozarta, „Ubu Króla” Alfreda Jarry’ego, „Kobiety bez cienia” Straussa czy „Żywotu rozpustnika” Strawińskiego.