W gdańskiej stoczni firmy Sunreef Yachts powstaje wiele niezwykłych jachtów i katamaranów, często dla bardzo znanych klientów. Jednak takiego katamaranu jak Art Cat Asante dotąd jeszcze nie było.

Reklama Reklama

Uroczyste wodowanie jednostki to początek pierwszej w historii marki realizacji modelu współpracy art advisory, rozwijanego wspólnie z Omeną Mensah oraz OmenaArt Foundation i Phenomenaa Gallery.

Art Cat Asante: Projekt OmenaArt Foundation Phenomenaa Gallery, i Sunreef Yachts

Zwodowany w Gdańsku luksusowy katamaran typu Sunreef 80 ma pełnić funkcję pływającej galerii o charakterze charytatywnym. Kluczowym elementem jest tu wprowadzenie roli kuratora artystycznego do procesu projektowania jachtów.

Omenaa Mensah, założycielka OmenaArt Foundation, została doradczynią Sunreef Yachts w zakresie sztuki. Wraz z zespołem Phenomenaa Gallery odpowiada za tworzenie koncepcji artystycznych oraz dobór dzieł na pokłady jednostek zamawianych przez klientów z całego świata. Tym samym sztuka przestaje być wyłącznie dekoracją, a staje się świadomie zarządzanym aktywem, wpływającym na wartość całej inwestycji.

Wodowanie katamaranu Asante. Foto: Materiały prasowe

Art Cat Asante jest pierwszą jednostką inaugurującą ten projekt. Na pokładzie katamaranu prezentowane są dzieła artystów współczesnych z różnych części świata, w tym Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Wśród nich są prace m.in. Kwaku Yaro, Ernestiny Mansa Doku, Raphaela Adjetei Adjey Mayne, Kristie Arias oraz Juliusa Katende.

Foto: Materiały prasowe

„Cieszę z realizacji tego projektu i jestem przekonana, że będzie on istotnym wsparciem dla budżetu inicjatyw charytatywnych. Szacujemy, że ze sprzedaży tego wyjątkowego obiektu uda się pozyskać ponad milion złotych na cele filantropijne” – mówi Omenaa Mensah.

Praca Ernestiny Mansa Doku. Foto: Materiały prasowe

Nazwa Asante nawiązuje do dziedzictwa kulturowego Ghany i ludu Akan, z którego wywodzi się ojciec Omeny Mensah. Oznacza też „dziękuję” w języku suahili. Ekspozycja na pokładzie Art Cata stanowi rozwinięcie idei znanej z wystawy Top Charity Art w Pałacu Jana III w Wilanowie, na której prezentowani są twórcy o silnej pozycji na rynku sztuki. Wśród nich – Amoako Boafo, uznawany za jednego z najdrożej sprzedających się artystów afrykańskich. Jego praca „Laced Fingers” jest jednym z kluczowych punktów ekspozycji w Wilanowie, z estymacją na poziomie 800000 – 1,2 mln euro. Na wystawie można też zobaczyć pracę Ewy Juszkiewicz, najdroższej współczesnej polskiej artystki Jorku, estymowana wartość prezentowanego w Wilanowie dzieła „Gaj” to 500000 – 800000 euro. Całość dopełnia Ibrahim Mahama, jeden z najbardziej wpływowych artystów współczesnych, uznany przez magazyn „ArtReview” za jedną z najważniejszych postaci globalnej sceny artystycznej. Prezentowana na wystawie instalacja Mahamy „Hymnes for the Rebel Soul” estymowana jest na poziomie 200000 – 300000 euro.

Maska z Ghany na pokładzie Art Cata Asante. Foto: Materiały prasowe

Projekt realizowany przez Sunreef Yachts, OmenaArt Foundation i Phenomenaa Gallery ma również wymiar społeczny. Część środków ze sprzedaży katamaranu oraz dzieł prezentowanych na jego pokładzie zostanie przeznaczona na cele charytatywne. Jak podkreśla Omenaa Mensah, inicjatywa może przynieść ponad milion złotych wsparcia dla działań filantropijnych. Ostateczna kwota będzie zależna od nabywcy jednostki.