W świeżo wyremontowanych wnętrzach Grand Palais otworzyła się długo oczekiwana wystawa, której nie ominie żaden miłośnik twórczości Henri’ego Matisse’a. W jednym miejscu można oglądać ponad 300 prac mistrza postimpresjonizmu. Wystawa skupia się na ostatnich i jednocześnie bardzo istotnych 13 latach życia tego niezwykle płodnego artysty.

„Matisse. 1941–1954”: wielka retrospektywa w Paryżu

Schyłek życia może okazać się najbardziej produktywnym okresem w życiu – nawet w sytuacji poważnej choroby. Tak było w przypadku żyjącego w latach 1869–1954 Henri’ego Matisse’a, którego uważa się za jednego z pierwszych i czołowych przedstawicieli fowizmu – krótkotrwałego, ale niezwykle ważnego kierunku w malarstwie początku XX wieku.

W obrazach fowistycznych na pierwszy plan wysuwał się kolor i nastrój, podczas gdy realistyczne oddanie tematu było już mniej istotne. Takie właśnie były wielobarwne, ekspresyjne dzieła Matisse’a.

Foto: MOHAMAD SALAHELDIN ABDELG ALSAYE / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Płótna i wiele innych prac Francuza można właśnie oglądać w ramach ogromnej wystawy pod tytułem: „Matisse. 1941–1954”, która ruszyła 24 marca w Grand Palais w Paryżu. Obszerna retrospektywa zawiera ponad 300 płócien, rysunków, gwaszy z wycinanek, ilustrowanych książek, tkanin i witraży, które powstały w latach 1941–1954, przypadających na ostatni okres twórczości Matisse’a.

Część dzieł pochodzi z paryskiego Centrum Pompidou, które zamknięto dla zwiedzających z powodu remontu, który ma potrwać pięć lat. Pozostałe prace Matisse’a wypożyczono z innych instytucji z całego świata, w tym z nowojorskiego MoMA, Państwowej Galerii Sztuki w Waszyngtonie, Hammer Museum, Barnes Foundation i szwajcarskiej Fondation Beyeler.

Paryż: Arcydzieła Matisse’a do obejrzenia pod jednym dachem

W 1941 r. Henri Matisse poddał się operacji nowotworu, która bardzo osłabiła artystę. Zamiast się poddać, nie tylko nie przestał tworzyć, ale również zaczął eksplorować zupełnie nowe formy artystycznego wyrazu. W tym końcowym okresie kariery Francuza powstały setki najbardziej innowacyjnych prac, które jednocześnie wywarły największy wpływ na artystów kolejnych dekad.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Centralnym punktem wystawy są z pewnością płótna autorstwa Matisse’a, które pozostały najważniejszym medium w twórczości artysty. Jednocześnie szczególne miejsce na wystawie poświęcono gwaszom z wycinanek, które pod koniec swojego życia Henri Matisse wyniósł do rangi wyrafinowanych dzieł sztuki. To właśnie tym w istocie prostym i kolorowym, ale niezwykle ekspresyjnym pracom artysta zaczął poświęcać większość czasu, zbliżając się do osiemdziesiątki.

Wśród najbardziej znanych prac, które można oglądać w Grand Palais, nie zabrakło jednego z ostatnich cykli płócien pod tytułem „Wnętrza Vence” z lat 1947–1948, albumu „Jazz” czy cyklu „Thèmes et variations”. Jeżeli chodzi o gwasze z wycinanek, ekspozycję zasiliły słynne „Wiązanka”, „Akant” i „Wspomnienia z Oceanii” czy wreszcie ogromne „Zmartwienia króla”, „Zulma”, „Kreolska tancerka” oraz jeden z najbardziej znanych cykli Matisse’a – „Niebieskie akty”. Wystawa w Grand Palais daje zwiedzającym rzadką okazję do obejrzenia wszystkich tych prac w jednym miejscu.

Wystawa „Matisse. 1941–1954” w Grand Palais w Paryżu potrwa do 26 lipca 2026 r.