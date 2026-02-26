We wnętrzach weneckiej Gallerie dell’Accademia można oglądać unikatową cztery obrazy Jacopo Tintoretta z serii dzieł przedstawiających sceny z biblijnej Księgi Rodzaju. Cztery płótna mistrza weneckiego manieryzmu „spotkały się” po raz pierwszy od ponad dwóch wieków.

Tintoretto: Wystawa w Wenecji

Żyjącego w latach 1518-1594 włoskiego malarza Jacopo Tintoretta uważa się za jednego z najwybitniejszych artystów epoki manieryzmu, będącej przejściowym okresem między renesansem a barokiem. Tintoretto słynie z niezwykłej dynamiki i dramatyzmu swoich obrazów, które uzyskał dzięki szybkim pociągnięciom pędzla i użyciu żywych, kontrastowych barw.

Do naszych czasów zachowało się całkiem sporo, bo blisko 300 obrazów Tintoretta. Prace weneckiego mistrza są rozsiane po wielu czołowych muzeach sztuki na całym świecie.

Od 11 lutego 2026 r. w Gallerie dell’Accademia w Wenecji można oglądać cztery prace Tintoretta, które uważa się za jedne z najbardziej ambitnych w jego karierze. Trwa właśnie wystawa pod tytułem „Tintoretto Tells the Genesis. Research, Analysis and Restoration” (ang. „Tintoretto opowiada Genesis. Badania, analizy i renowacja”), prezentująca obrazy przedstawiające sceny z Księgi Rodzaju, a także proces przywracania im dawnej świetności. Chodzi. o obrazy: „Stworzenie zwierząt”, „Grzech pierworodny”, „Kain zabijający Abla” oraz „Adam i Ewa przed obliczem wiecznego Ojca”. Tintoretto namalował je w pierwszej połowie lat 50. XVI wieku.