Wystawa odbywa się w weneckiej Gallerie dell’Accademia.
We wnętrzach weneckiej Gallerie dell’Accademia można oglądać unikatową cztery obrazy Jacopo Tintoretta z serii dzieł przedstawiających sceny z biblijnej Księgi Rodzaju. Cztery płótna mistrza weneckiego manieryzmu „spotkały się” po raz pierwszy od ponad dwóch wieków.
Żyjącego w latach 1518-1594 włoskiego malarza Jacopo Tintoretta uważa się za jednego z najwybitniejszych artystów epoki manieryzmu, będącej przejściowym okresem między renesansem a barokiem. Tintoretto słynie z niezwykłej dynamiki i dramatyzmu swoich obrazów, które uzyskał dzięki szybkim pociągnięciom pędzla i użyciu żywych, kontrastowych barw.
Do naszych czasów zachowało się całkiem sporo, bo blisko 300 obrazów Tintoretta. Prace weneckiego mistrza są rozsiane po wielu czołowych muzeach sztuki na całym świecie.
Od 11 lutego 2026 r. w Gallerie dell’Accademia w Wenecji można oglądać cztery prace Tintoretta, które uważa się za jedne z najbardziej ambitnych w jego karierze. Trwa właśnie wystawa pod tytułem „Tintoretto Tells the Genesis. Research, Analysis and Restoration” (ang. „Tintoretto opowiada Genesis. Badania, analizy i renowacja”), prezentująca obrazy przedstawiające sceny z Księgi Rodzaju, a także proces przywracania im dawnej świetności. Chodzi. o obrazy: „Stworzenie zwierząt”, „Grzech pierworodny”, „Kain zabijający Abla” oraz „Adam i Ewa przed obliczem wiecznego Ojca”. Tintoretto namalował je w pierwszej połowie lat 50. XVI wieku.
To „spotkanie” czterech prac jest o tyle wyjątkowe, że nastąpiło po raz pierwszy od ponad 200 lat. Trzy z nich – „Stworzenie zwierząt”, „Grzech pierworodny” i „Kain zabijający Abla” – przeszły roczną renowację. W przestrzeniach weneckiej galerii umieszczono je razem z „Adamem i Ewą przed obliczem wiecznego Ojca” – obrazem, który odłączono od pozostałych w XIX wieku, i który na potrzeby wystawy przyjechał do Wenecji z florenckich Galerii Uffizi.
Istnieje jeszcze piąte dzieło z tej serii – „Stworzenie Ewy”. Ten obraz znajduje się aktualnie w rękach prywatnego kolekcjonera w Niemczech.
Spośród wszystkich obrazów Tintoretta seria scen z Księgi Rodzaju do niedawna znajdowała się w szczególnie złym stanie. Czas i wielokrotne przewożenie dzieł z miejsca na miejsce sprawiły, że lakier ściemniał, a płótno pokryły warstwy brudu.
Prace konserwatorskie trwały od lutego 2025 do stycznia 2025 r. Usunięto pociemniały lakier i oczyszczono obrazy, dzięki czemu pierwszy raz od setek lat odsłonięto autentyczne, żywe kolory farb, jakie użył Tintoretto.
Analizy, które dodatkowo przeprowadzili historycy sztuki, ujawniły też inspiracje Tintoretta twórczością innych mistrzów – Tycjana i Michała Anioła. Te i inne ciekawe informacje na temat procesu twórczego, jakie wyłoniły nowe badania nad obrazami, pozwalają spojrzeć na nie z zupełnie nowej perspektywy.
