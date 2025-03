Renesansowe arcydzieło odkryte po 500 latach. Głośna wystawa w Watykanie

W trwającym Roku Jubileuszowym Watykan ma jeszcze jeden powód do świętowania. Muzea Watykańskie wzbogaciły się o wyjątkowe dzieło, którego autorem jest jeden z najwybitniejszych mistrzów włoskiego renesansu. Wystawa, w ramach której można oglądać płótno, o którym zapomniano na pięć wieków, stała się dużym wydarzeniem.

„Zdjęcie Chrystusa z Krzyża”: arcydzieło włoskiego renesansu, o którym zapomniano na 500 lat

Od 20 marca w Sali XVII Muzeów Watykańskich można oglądać wyjątkowe arcydzieło, które jeszcze niedawno uważano za zaginione, a nawet uznawano je za kopię innego dzieła. Mowa o „Zdjęciu Chrystusa z Krzyża” – płótnie, które wystawiono w ramach wystawy pod tytułem „The Mantegna of Pompeii” (ang. „Mantegna z Pompejów”).

Kilka lat temu, po niemal pięciu wiekach obraz odkryto na nowo. Eksperci stwierdzili, że jest to oryginalne dzieło żyjącego w latach 1431-1506 malarza Andrei Mantegni. Uchodzi on za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli włoskiego renesansu. Jego prace znajdują się w muzeum Uffizi we Florencji, Prado w Madrycie, Pinakotece Brera w Mediolanie czy Pinakotece Narodowej w Ferrarze.

Do niedawna „Zdjęcie Chrystusa z Krzyża” wisiało w Bazylice Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Mimo to przez blisko pięć wieków nikomu nie przyszło do głowy, że jego autorem może być wybitny włoski artysta.