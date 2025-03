W ubiegłym roku w State Street przegłosowano zasady, zgodnie z którymi firmy, które chcą dołączyć do funduszu State Street, muszą posiadać w swoich zarządach co najmniej 30 procent kobiet. Pewne wymagania stawiano też w kwestii różnorodności rasowej i etnicznej – co najmniej jeden członek zarządu musiał być przedstawicielem którejś z mniejszości.

Te wymogi zniknęły jednak ze zaktualizowanego zbioru wytycznych, które State Street opublikowało pod koniec lutego. W dokumencie jest teraz mowa o bardziej ogólnikowych priorytetach jak „najbardziej efektywny skład zarządu” czy „różnorodność doświadczeń i perspektyw”.

W cytowanym przez agencję Reuters oświadczeniu przedstawiciele State Street informują: „Co roku dokonujemy rewizji naszej polityki, aby dopasowywać się do światowych protokołów oraz lokalnego prawa i regulacji, w zgodzie z naszą kluczową zasadą dotyczącą skutecznego nadzoru zarządu, ujawniania informacji i ochrony akcjonariuszy, a także koncentrowaniu się na tworzeniu wartości”.

Czy rzeźba „Nieustraszona dziewczynka” zniknie z Manhattanu?

State Street to kolejna amerykańska firma, która odchodzi od polityki różnorodności nazywanej DEI (od słów: „diversity”, czyli „różnorodność”, „equity”, czyli „równość” oraz „inclusion”, czyli „inkluzywność”). Od wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich tą samą drogą poszły takie amerykańskie korporacje jak McDonald’s, Meta, Pepsi, Google, Victoria’s Secret, Walmart, Paramount, Harley-Davidson, Ford czy Amazon.

Decyzje marek, które porzuciły politykę DEI, spotkały się z bojkotem ze strony części amerykańskich konsumentów. Niektóre firmy postanowiły nie zmieniać swoich zasad w tej kwestii, między innymi Costco, Warner Bros. Discovery, Microsoft, Patagonia czy Apple.



Przedstawiciele władz Nowego Jorku nie odpowiedziały jak dotąd na pytania dziennikarzy dotyczące przyszłego statusu rzeźby „Nieustraszonej dziewczynki”.