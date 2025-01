Wystawa dzieł Van Gogha czynna całą dobę. Setki tysięcy ludzi i wielki sukces

Obraz Vincenta Van Gogha „Dom Vincenta w Arles”. Foto: Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent Van Gogh Foundation)

W całej historii londyńskiego muzeum to dopiero druga tego rodzaju inicjatywa. Po raz pierwszy nocne zwiedzanie National Gallery zorganizowano w ramach wystawy „Leonardo da Vinci: Painter at the Court of Milan” (ang. „Leonardo da Vinci: Malarz na mediolańskim dworze”) w 2012 roku.

Wystawa prac van Gogha to jedno z wielu wydarzeń w ramach świętowania dwusetnej rocznicy powstania National Gallery. W tym roku ruszy między innymi wystawa „The Wonder of Art” (ang. „Cud sztuki”), będąca rezultatem najszerzej od szeregu lat zakrojonej rekonstrukcji kolekcji londyńskiego muzeum. W maju z kolei otworzy się skrzydło Sainsbury Wing, które przeszło w ostatnim czasie gruntowny remont.