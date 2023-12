W toku pozostaje sprawa, którą prowadzi sąd w Nowym Jorku, a która ma wejść na wokandę w styczniu 2024 roku. W tym wypadku Rybołowlew oskarżył o oszustwo nowojorski dom aukcyjny Sotheby’s. Miał w tę sprawę być zamieszany także Yves Bouvier.

Rosjanin twierdzi, że dom aukcyjny pomagał Bouvierowi w zawyżeniu ceny zakupu obrazu „Zbawiciel świata” („Salvator Mundi”), którego autorstwo przypisuje się Leonardowi da Vinci, a także cen piętnastu innych wartościowych prac, między innymi Rene Magritte’a, Gustava Klimta i Amedeo Modiglianiego. W tej sprawie jednak nie postawiono Szwajcara w stan oskarżenia.

„Zbawiciel Świata” to najdroższe dzieło sztuki, jakie kiedykolwiek sprzedano na aukcji. W 2017 roku książę Badr ibn Abdullah, minister kultury Arabii Saudyjskiej, wylicytował go w Sotheby’s za ponad 450 milionów dolarów. Wcześniej „Zbawiciel Świata” należał do Rybołowlewa, który w 2013 roku kupił go za 127,5 miliona dolarów – a więc znacznie taniej niż saudyjski książę.