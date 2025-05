Skąd pomysł na Slowhop?

Sporo z mężem podróżowaliśmy po Polsce i czuliśmy znużenie hotelami. Zaczęliśmy więc odwiedzać bardziej „klimatyczne” obiekty. Wtedy pomyślałam, że skoro producenci rękodzieła mają taki serwis jak Dawanda, to coś podobnego mogłoby powstać dla gospodarzy nietuzinkowych miejsc. Wówczas takiego serwisu w Polsce nie było. Ludzie szukali ciekawych noclegów na blogach albo na Facebooku. Cały proces był niewygodny, a do tego ciężko było obiektywnie ocenić jakość. Ludzie bali się, że trafią do pokoju u rolnika. W mojej głowie pojawił się pomysł na stworzenie serwisu, który zbierze takie „klimatyczne” miejsca w jednym miejscu. Zależało mi na tym, by położyć nacisk na pilnowanie jakości.

Co słyszeliście, gdy próbowaliście przekonywać pierwszych gospodarzy do obecności w serwisie?

„Takich, jak wy, było wielu i żadna z tych firm już nie istnieje”. „To nie ma sensu”. Nikt nie miał wiary w ten projekt, nawet mój mąż. Gdy powiedziałam mu o swoim pomyśle, usłyszałam: „To miły projekcik, ale nigdy nic dużego z tego nie będzie”. Mimo to, próbowaliśmy. Mówiliśmy: „Jesteśmy nowi, dajcie nam szansę. Zaufajcie nam, to nic nie kosztuje, spróbujmy to zrobić razem”. I faktycznie – to zadziałało. W normalnej firmie potrzebowalibyśmy działu sprzedaży, ale po pół roku przekonywania ludzi przez telefon okazało się, że możemy się bez niego obyć, bo kolejne miejsca same zaczęły się do nas zgłaszać.

Slowhop skończył 8 lat. Jak zmienił się rynek przez ten czas?

Ten, na którym operujemy obecnie, jest zupełnie inny od tego, na którym zaczynaliśmy. To dwie różne rzeczywistości. W ostatnich latach w Polsce pojawiła się na przykład ogromna liczba nowych domków, a znikają albo gorzej sobie radzą miejsca z gospodarzami na miejscu. To efekt pandemii, ludzie zorientowali się, że mieszkają w trzech pokojach bez balkonu, a przecież mogliby mieć dom za miastem. Kupowali więc działki i budowali małe domki podobne do stodół, zakładając, że będą do nich jeździć, a jak im się znudzi, to wystawią je na Slowhopie. Domki stały się zresztą bardzo pożądane. W 2017 roku, gdy startowaliśmy, ludzie jeździli do miejsc prowadzonych przez gospodarzy, żeby spędzić z nimi czas, poznać ich historię.

Dzisiaj mówi się o kryzysie relacji i my to widzimy. Obserwujemy, jak zmienia się struktura rezerwacji, ludzie wynajmują domki, bo chcą być sami. Nie mają ochoty z nikim rozmawiać.

Widzimy też, że podaż obiektów bardzo wzrosła. Gdy zaczynaliśmy w 2017 roku, rezerwację trzeba było robić już w listopadzie, żeby znaleźć coś fajnego na sezon letni. Obecnie nie trzeba już tak się spieszyć. Oczywiście, najładniejsze i najtańsze miejsca znikają w pierwszej kolejności, ale nawet rezerwując w czerwcu czy w lipcu można coś znaleźć ciekawego na wakacje. Zauważam też ciekawą rzecz: miejsca, które mają ustaloną markę i są z nami od lat, powoli zaczynają trafiać na sprzedaż. Powody bywają różne: gospodarze się starzeją, pojawia się wypalenie albo chęć zmiany. Dają więc ogłoszenie i piszą: zbudowaliśmy markę, rocznie zarabiamy tyle i tyle, możecie to kupić jako gotowy biznes. To pokazuje, że tego typu miejsca stały się markami turystycznymi, którymi obraca się jak każdym innym biznesem.