Rafał Olbiński: nie boję się ryzyka. Dobrze na tym wyszedłem

RO: Było parę takich sytuacji. Na pewno poczułem to, gdy od Miltona Glasera, jednego z najbardziej znanych amerykańskich grafików, dostałem zaproszenie do udziału w konkursie na plakat promujący Nowy Jork. Oprócz mnie wzięło w nim udział 14 osób, sami wybitni artyści. Wtedy po raz pierwszy poczułem się doceniony. Co jeszcze? Dostałem medale od Art Directors of New York czy od Society of Illustrators. To też nobilitowało, bo zgłoszeń było z reguły kilka tysięcy, do katalogu wybierano 400 osób, a medal otrzymywało ledwie kilka.

Sztuka komercyjna była dosyć hermetycznym światem, to nie był Nowy Jork Donalda Trumpa czy Paris Hilton, o którym lubią słuchać Polacy. To miasto składa się z wielu światów istniejących równolegle. Często są one otoczone wysokim murem, ale w swoim światku czułem się bardzo komfortowo.

W pewnym momencie postanowiłem przejść na drugą stronę barykady, do świata sztuki pięknej, zresztą przypadkiem. Nagle znalazłem się na dużo większym polu bitwy, na którym były większe pieniądze, ale też mniej czytelne kryteria, bo margines korupcji na rynku sztuki był i jest niesamowicie duży. W moim poprzednim zawodzie kryteria były jasne. W świecie sztuk pięknych o kryteriach trudno było mówić, była za to manipulacja i korupcja. Radziłem sobie całkiem nieźle na tym rynku, ale mimo wszystko była to druga liga.

Dlaczego porzuciłeś Nowy Jork?

RO: Z wielu powodów. Po części zdecydowały względy osobiste, ale byłem też trochę zmęczony tym miastem. Zdawałem sobie sprawę, że gdybym chciał zaistnieć w świecie wielkiej sztuki na takim poziomie, na jakim udało mi się to w sztuce komercyjnej, musiałbym się godzić na rzeczy, na które nie miałem ochoty. Musiałbym brać udział w grze pozorów, bywać tam, gdzie wypada, mieć romanse z naczelnymi pism o sztuce… Sukces był możliwy, bo to, co robiłem, było zauważane. Nie miałem jednak na to ochoty. Nie żałuję. Mam poczucie, że postąpiłem słusznie.