Rynek turystyki – zwłaszcza tej z górnej półki – staje się coraz bardziej urozmaicony, a kształtują go sami podróżnicy. Ci, którzy dysponują grubszymi portfelami, coraz częściej rezygnują z krótkich wypadów na rzecz długich, kilkutygodniowych wypraw po całym świecie, w trakcie których starają się odwiedzić jak najwięcej miast. Eksperci nadali temu nowemu zjawisku nazwę: city-maxxing.

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City-Maxxing to nowy trend wśród bogatych turystów. Bo jedno miasto to za mało

Wycieczki do miast znów są modne, przynajmniej wśród zamożnych urlopowiczów. Taki m.in. wniosek płynie z nowego raportu pt. „The State of Travel in 2026”, który przygotowali eksperci z firmy Virtuoso specjalizującej się w doradztwie w dziedzinie turystyki z górnej półki.

Raport powstał na podstawie wewnętrznych danych firmy, a także badań wśród branżowych ekspertów i samych klientów. Publikacja prezentuje kilka wiodących trendów w dziedzinie luksusowej turystyki, które zdaniem badaczy będą kształtować tę branżę.

Z raportu wynika, że luksusowe podróże, w ramach których turyści pragną przeżyć unikatowe, wyjątkowe doświadczenia, w 2025 r. stanowiły główny czynnik wzrostu branży turystyki z górnej półki. Wyjazd w podróż marzeń, którą planowało się od lat, stanowił priorytet dla blisko dwóch trzecich zamożnych respondentów (60 proc.).

Ponad połowa badanych (54 proc.) w pierwszej kolejności stawia z kolei na prywatne wycieczki idealnie skrojone na miarę ich potrzeb. Bogaci turyści oczekują od organizatorów tych wycieczek dodatkowych, ekskluzywnych udogodnień w samolocie i w hotelu, a także rezerwacji stolików w restauracjach posiadających gwiazdki Michelin.

Autorzy raportu zauważyli jednocześnie, że zamożni dają sobie znacznie więcej czasu na przeżycie tych i innych atrakcji – średnia długość wakacji w tej grupie urlopowiczów znacznie się wydłużyła. W trakcie swoich długich wakacji turyści odwiedzają wiele miast na całym globie. Już nie tylko luksusowe resorty na odludziu, ale właśnie tętniące życiem metropolie stały się w ostatnim czasie głównymi celami podróży osób o najbardziej zasobnych portfelach.

„Kolekcjonerzy miast” – nowa grupa zamożnych urlopowiczów zmienia branżę turystyki

Eksperci z Virtuoso zauważyli, że zamożni urlopowicze przekraczają w trakcie swoich wojaży średnio jedną-dwie granice państw. Nie ograniczają się przy tym do jednego kontynentu: często w ramach tej samej podróży łączą ze sobą wypad do Singapuru, potem do Londynu, aby zakończyć wyprawę w Nowym Jorku.

Najpopularniejsze pary krajów, które wybierają bogaci podróżnicy, znajdują się jednak w Europie. Turyści najczęściej łączą ze sobą wycieczki do miast we Francji i Włoszech, na drugim miejscu znalazł się duet Wielka Brytania–Włochy oraz Włochy–Szwajcaria.

Jak widać, w każdej z tych par pojawiają się Włochy – to właśnie ten kraj jest głównym celem zamożnych „kolekcjonerów miast”. Takie miasta jak Florencja, Rzym i Wenecja pojawiają się w dwóch na pięć wypraw.

Zdaniem autorów raportu city-maxxing stwarza dla hotelarzy nowe wyzwania, ale również szanse, aby wyróżnić się na wysoce konkurencyjnym rynku turystyki luksusowej. Coraz większym zainteresowaniem wśród zamożnych osób wybierających się w długie, dalekie wyprawy, cieszy się wynajem ekskluzywnych willi i apartamentów, które funkcjonują jako bazy wypadowe i „drugie domy” na czas urlopu.

Wzrost popularności notują też prywatne loty, zwłaszcza wśród bogatych milenialsów. Z danych Virtuoso wynika, że liczba rezerwacji tego rodzaju lotów w tej grupie wiekowej zaliczyła największy wzrost spośród wszystkich generacji – o 6 proc.