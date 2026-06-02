Twarzą i niejako „ambasadorką” tego wydania została Anja Rubik, topmodelka, wielkie nazwisko w świecie mody, a zarazem osoba, która stworzyła organizację, jakiej bardzo w Polsce potrzebowaliśmy. Fundacja SEXEDPL, bo o nią chodzi, od dekady z sukcesami walczy o zmianę myślenia na temat edukacji zdrowotnej i seksualnej w Polsce.

Reklama Reklama

Foto: Zdjęcie na Anji Rubik na okładce: Andy Reeves

„W pewnym momencie zaczęło się we mnie gotować. Czułam, że muszę coś zrobić – mówi w rozmowie Anja Rubik. „Tak jestem zbudowana: jeśli wiem, że mogę zająć się jakimś problemem, czuję potrzebę działania. W głowie zaczął mi kiełkować pomysł na pierwszą kampanię SEXEDPL. Akcja zatytułowana „Cała Polska zacznie mówić o seksie” wystartowała rok później. Docierało do mnie, że trzeba zakasać rękawy i wziąć sprawy w swoje ręce. Zobaczyłam lukę w systemie i pomyślałam: nie można dłużej udawać, że problemu nie ma. Trzeba zacząć oferować rozwiązania” – mówi Anja w dużej rozmowie z magazynem „Sukces”.

Foto: Zdjęcie Anji Rubik: Andy Reeves

Pierwsze kobiece wydanie magazynu „Sukces” to bardzo wiele głosów kobiet, które w swoich branżach i dziedzinach grają pierwsze skrzypce.

Taką osobą jest bez wątpienia Beata Śniechowska, szefowa kuchni, pierwsza Polka, która pod koniec maja zdobyła gwiazdkę Michelin w najnowszej edycji słynnego przewodnika. To niezwykła historia – o jej sukcesie w programie telewizyjnym MasterChef było głośno, ale znacznie mniej osób wie, że Beata zrobiła też doktorat i rozważała pozostanie na uczelni. „Obroniłam doktorat na Politechnice Wrocławskiej i miałam wybór: kontynuować karierę naukową czy wejść w zupełnie nową, wymagającą branżę – opowiada w rozmowie z magazynem „Sukces”. – Zdecydowałam się posłuchać siebie. Tak zaczęła się droga, która do dziś jest jednocześnie wymagająca i piękna – mówi. Gwiazdka Michelin dla Beaty Śniechowskiej to wydarzenie przełomowe – kobieta w tak zdominowanym przez mężczyzn świecie jak gastronomia to rzadkość, „gwiazdkowa” szefowa kuchni – to rzadkość do kwadratu.

Foto: Materiały prasowe

To nie wszystko o gastronomii, bo o swojej drodze w tym świecie opowiadają też Monika Walecka oraz Beata Gawęda. Ta pierwsza to twórczyni piekarni „Cała w mące”. O jej sukcesie pisały media na świecie, a o przyjętym przez nią modelu biznesowym uczą się uczestnicy studiów MBA. Monika od blisko dekady z sukcesem szerzy w Polsce miłość do pieczywa wysokiej jakości.

Foto: Zdjęcie: Łukasz Bartyzel

Beata Gawęda to z kolei czołowa restauratorka, do tego importerka win i twórczyni tak znanych konceptów gastronomicznych jak warszawskie Kieliszki na Próżnej czy wyróżniona w najnowszej edycji przewodnika Michelin restauracja Warszawski Tygrys. „Mam poczucie, że jesteśmy dziś w bardzo ważnym momencie” – mówi Beata w rozmowie z Izą Popko. „Polska ma szansę przejść z etapu dynamicznego rozwoju do etapu świadomego definiowania własnej tożsamości i stać się jednym z najciekawszych miejsc na gastronomicznej mapie Europy. Mamy świetnych ludzi, coraz lepsze produkty, rosnącą świadomość gości i ogromną ciekawość świata. Warunkiem jest jednak dalsza praca, pokora i uważność”.

Magazyn „Sukces”: Zjawiska, świat nauki i podróże

Letnie wydanie magazynu „Sukces” to także porcja trendów. Natalia Hatalska dzieli się swoją wiedzą na temat tego, w jaki sposób Polacy postrzegają drogę do celu i czego oczekujemy dzisiaj od życia. „Być może wolimy stabilność, szukamy poczucia bezpieczeństwa. Możliwe też, że wynika to z naszego zmęczenia tempem życia, kryzysami dookoła, a także liczbą wyborów, przed którymi stajemy. Dojrzewamy jako społeczeństwo. Być może nasz kierunek to model japoński. Ten kraj w latach 80. i 90. był potęgą gospodarczą i technologiczną, symbolem nieograniczonego wzrostu, a dzisiaj w zasadzie nie liczy się na arenie międzynarodowej, dziś już tak nie stawia na wyścig, bo liczy się co innego: jakość codziennego życia i spokój. Tylko czy z tego akurat powodu Japończycy są nieszczęśliwi?” – pyta Natalia Hatalska.

Aleksandrę Klonowską-Szałek pytamy natomiast o to, jak zmienia się polskie myślenie o podróżach i jak rozumiemy pojęcie luksusu. „Jesteśmy gotowi, by płacić więcej za doświadczenie” – przekonuje w rozmowie z magazynem „Sukces”. „Pod tym względem zaczynamy doganiać kraje, które do niedawna uważaliśmy za bogatsze od nas. Na polski rynek weszło pokolenie Z, dla niego podróżowanie jest podstawową potrzebą. Zetki traktują podróże jak artykuł pierwszej potrzeby i chcą mieć na to pieniądze. Zmienia się też myślenie. Turystyka slow kiedyś była odbierana jako droga, dzisiaj jest inaczej. Zarabiamy lepiej, stać nas na więcej” – podkreśla.

Foto: Materiały prasowe

To wydanie magazynu to także czołowe polskie naukowczynie, którym poświęcamy dużo miejsca, bo okazja jest szczególna – 115 lat od Nobla w dziedzinie chemii dla Marii Skłodowskiej-Curie, Polki, która rozbiła wszystkie możliwe szklane sufity w świecie nauki, udowadniając że zawsze decyduje wiedza, a nie płeć. Nasze rozmówczynie, dr hab. Katarzyna Majzner, dr hab. Aleksandra Milewska, dr hab. inż. Żaneta Świderska-Chadaj i dr hab. Joanna Ortyl, uznane specjalistki w swoich dziedzinach, kroczą tą samą drogą – omijając bariery i ignorując szklane sufity.

Foto: Agata Logiewa i Wojtek Radwański

Wydanie letnie nie było kompletne, gdyby nie podróże. Tym razem czytelników i czytelniczki zabieramy nad Bałtyk, by spojrzeć na niego oczami ludzi, dzięki którym dziesiątki tysięcy Polek i Polaków na nowo pokochało półwysep helski. Jest także Japonia, jakiej jeszcze nie widzieliście, a także pewien niezwykły dom we Lwowie, w którym urodził się słynny polski poeta, Adam Zagajewski.

Co poza tym? Warto sprawdzić. „Magazyn Sukces” znajdzie dzisiaj na swoim biurku każdy prenumerator i prenumeratorka „Rzeczpospolitej”.