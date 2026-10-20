Umowę na zaprojektowanie i gruntowny remont zabytkowego dworca kolejowego w Ciechocinku Polskie Koleje Państwowe (PKP) podpisały w poniedziałek 19 października z firmą SKB LDR z Radomska.

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Podpisano umowę na remont dworca w Ciechocinku

Tego dnia na ciechocińskim dworcu odbyła się specjalna konferencja prasowa z udziałem ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, członka zarządu PKP S.A. Andrzeja Bułczyńskiego oraz burmistrza Ciechocinka Jarosława Jucewicza.

– Gruntowna modernizacja dworca to drugi etap przywracania kolei do Ciechocinka. Prawie rok temu na mapę kolejową wrócił Ciechocinek, dzięki przywróceniu po 14 latach pasażerskich połączeń kolejowych. (...) Ciechocinek jest jednym z najbardziej znanych uzdrowisk. Nie mogliśmy sobie pozwolić, żeby nie można było tutaj przyjechać koleją – podkreślił w czasie konferencji prasowej minister infrastruktury Dariusz Klimczak, zaznaczając, że dworzec zostanie zmodernizowany tak, żeby pasażerowie mieli w pełni komfortowe warunki.

Jednocześnie dodał, że od prawie roku połączenie kolejowe Ciechocinka z Aleksandrowem Kujawskim i Toruniem obsługuje osiem par pociągów w dni powszednie i pięć par w weekendy.

Z kolei członek zarządu PKP ds. nieruchomości Andrzej Bułczyński zauważył, że PKP realizuje obecnie program Dworce Przyjazne Pasażerom. Podkreślił, że po zakończeniu modernizacji obiektu w Ciechocinku pasażerowie i mieszkańcy zyskają nowoczesny budynek z zachowanymi walorami zabytkowymi.

„Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka, podkreślił, że powrót kolei i modernizacja dworca otwierają przed miastem nowe możliwości rozwoju. Szczególną uwagę zwrócił na zapowiadane bezpośrednie połączenia m.in. z Poznaniem, Inowrocławiem i Kołobrzegiem, które ułatwią turystom i kuracjuszom dotarcie do naszego uzdrowiska. Zaznaczył również, że odnowiony dworzec będzie kolejnym ważnym elementem budowania atrakcyjności Ciechocinka, który ubiega się o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” – czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych miasta.

Remont dworca w Ciechocinku. To ma się zmienić

Budynek dworca kolejowego w Ciechocinku będzie gruntownie wyremontowany, z zachowaniem walorów historycznych. Jednocześnie zostanie przystosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych. W budynku znajdzie się poczekalnia dla podróżnych z systemem informacji pasażerskiej. W pobliżu urządzone zostaną też toalety dostosowane do osób o ograniczonej mobilności i wyposażone w przewijaki dla niemowląt.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in.:

wymianę dachu, okien i drzwi,

aranżację holu,

wymianę wszystkich instalacji,

zainstalowanie monitoringu,

zagospodarowanie przestrzeni dookoła budynku (planowane jest postawienie ławek i uporządkowanie zieleni).

Prace mają zostać zrealizowane w ciągu 15 miesięcy.

Dworzec kolejowy w Ciechocinku. Historia

Dworzec kolejowy w Ciechocinku wybudowany został w latach 1901-1902 według projektu Czesława Domaniewskiego. W czasie II wojny światowej Niemcy urządzili tu magazyny wojskowe, a opuszczając miasto, spalili budynek. W latach 1950-52 obiekt został odbudowany. Obecnie figuruje w rejestrze zabytków. Od 2011 r., czyli od czasu zawieszenia połączeń kolejowych, nie pełni jednak swoich funkcji.

W związku ze wznowieniem 14 grudnia 2025 r. połączeń kolejowych tymczasowy dworzec w Ciechocinku urządzono w kontenerach. Będzie on służył podróżnym do czasu zakończenia remontu zabytkowego budynku.

Duża część dworca obecnie jest zajmowana przez trzech najemców, którzy zadeklarowali współpracę w trakcie i po wykonaniu remontu.