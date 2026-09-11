Z najnowszego raportu Pinteresta wynika, że młodzi mężczyźni spędzają wolny czas nieco inaczej niż na graniu w gry komputerowe. Zmienia się również sposób, w jaki dbają o swój wygląd. Coraz więcej z nich stawia na rozrywki i spotkania offline, a wielu już bez wstydu wprowadza do swojej codziennej rutyny całe zestawy specjalistycznych kosmetyków.

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Młody mężczyzna w 2026 r. woli analogowe rozrywki

Mężczyźni z pokolenia Z – podobnie jak kobieca część tej generacji – zaczęli zauważać, że najlepiej czują się wtedy, kiedy nie korzystają z internetu i wychodzą z domu, aby spotkać się ze znajomymi „w realu”. Dzięki temu czują, że są tu i teraz i że nawiązują autentyczne relacje z innymi, z dala od wirtualnego świata, który często narzuca im coś, czego ani nie potrzebują, ani nie chcą.

Takie m.in. wnioski płyną z najnowszego raportu Pinteresta omawiającego kilka wiodących trendów w stylu życia młodych mężczyzn. Autorzy wzięli na warsztat preferencje przedstawicieli pokolenia Z, bo, jak zauważają, grono stanowi ponad 60 proc. użytkowników Pinteresta płci męskiej.

Z raportu wynika, że młodzi mężczyźni dbają o swój dobrostan psychiczny, odkładając na bok smartfon i komputer i stawiając na analogowe aktywności. Wyjeżdżają z przyjaciółmi i bliskimi na weekendowe wypady na łono natury, a także – jeżeli ich na to stać – do ośrodków wellness. Coraz częściej organizują w domu wieczory filmowe albo z grami, co zdaniem ekspertów świadczy o tym, że spotkania z innymi ludźmi najczęściej są zaplanowane, a rzadziej spontaniczne.

Na co dzień młodzi mężczyźni lubią być aktywni, również w grupie. Zainteresowanie klubami dla biegaczy wzrosło na Pintereście o prawie 750 proc. w ciągu ostatniego roku. Coraz więcej zetek płci męskiej poszukuje też na tej platformie inspiracji dotyczących gry w padla, wspinaczki na ściance, a także takich analogowych pasji jak wykonywanie przedmiotów z drewna, pisanie czy kowalstwo.

Jak mężczyźni dbają o swój wygląd? Tworzą własne „systemy wellness”

Młodzi mężczyźni już od dawna nie mają w swojej łazience jedynie mydła i płynu po goleniu, co także potwierdzają najnowsze dane z Pinteresta: zainteresowanie męskimi kosmetykami wzrosło na platformie o 280 proc.. Absolutne minimum codziennej męskiej pielęgnacji stanowią teraz: żel do mycia twarzy, krem nawilżający, a także krem z filtrem, którego popularność na portalu wzrosła o 108 proc..

W kontekście męskiej pielęgnacji autorzy raportu nie mówią o „rutynie” – określeniu, którego często używa się w treściach na temat kosmetyków dla kobiet. W świecie mężczyzn są to zaplanowane, kilkuetapowe „systemy wellness”. Kategorią kosmetyków, która stanowi ważne dopełnienie pielęgnacji, są perfumy. Jak wskazują eksperci, to jeden z kluczowych elementów męskiego stylu. Będąc „ubranym” w swoje ulubione perfumy, mężczyzna ma poczucie, że dopiero wtedy jego stylizacja jest kompletna.

A jak lubią się ubierać młodzi mężczyźni? Okazuje się, że najmodniejsze teraz stylizacje przypominają odzież roboczą. Ubrania w tym stylu zaliczyły wzrost popularności na Pintereście na poziomie 314 proc.. Mowa o takich elementach garderoby jak robocze kurtki i koszule, którym towarzyszą takie wyraziste i zarazem luksusowe dodatki jak łańcuchowy naszyjnik i bransoletka, pakowna skórzana torba czy ręcznie wykonany portfel, także ze skóry.