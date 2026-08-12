Zarza polarna, Nuuk, Grenlandia
Astroturystyka polega na wybieraniu kierunków podróży pod kątem możliwości podziwiania zjawisk astronomicznych. Choć obserwacja gwiazd towarzyszy ludzkości od zarania dziejów, ostatnio przeżywa prawdziwy renesans.
Zdaniem ekspertów za tym nagłym wzrostem popularności astroturystyki stoi kilka kluczowych czynników. Należą do nich przede wszystkim:
Czytaj więcej
Nowy Jork został uznany za najbardziej atrakcyjne turystycznie miasto świata w międzynarodowym rankingu Global Tourism City Attractiveness Index 20...
Obserwowanie nocnego nieba łączy w sobie wymiary społeczny i historyczny. Kierując wzrok ku gwiazdom, patrzymy na dokładnie tę samą panoramę, którą tysiące lat temu oglądali nasi przodkowie.
Wspólne wyjazdy na tzw. star parties, czyli zloty miłośników astronomii czy wyprawy na zorzę polarną, sprawiają, że obcy sobie ludzie błyskawicznie tworzą zintegrowane społeczności. Wspólny zachwyt nad przelatującymi meteorami czy rozbłyskiem zorzy buduje więzi, jakich rzadko dostarczają tradycyjne formy wypoczynku.
Na mapie świata nie brakuje miejsc o statusie kultowym dla astroturystów. Portal Road Scholar zebrał listę najchętniej odwiedzanych miejsc, gdzie można obserwować nocne niebo:
Czytaj więcej
W środę 12 sierpnia będziemy obserwować astronomiczne zjawisko roku: całkowite zaćmienie Słońca. Tej samej nocy na niebie pojawią się spektakularny...
Jak podpowiada portal, osoby chcące rozpocząć swoją przygodę z astroturystyką, powinny pamiętać o kilku zasadach:
Astroturystyka to coś więcej niż tylko piękne widoki na nocnym niebie. Trend sprzyja ochronie stref wolnych od sztucznego światła i, jak podkreślają miłośnicy tej formy podróżowania, pozwala poczuć jedność z naturą, dowiedzieć się wiele o astronomii i poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas