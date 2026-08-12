Inglot wchodzi w nowy etap rozwoju. Jak informuje portal Well.pl, decyzją z 24 lipca 2026 r. UOKiK wyraził zgodę na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad spółką przez Avallon MBO Fund IV. Transakcję poprzedziło przekształcenie Inglota ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, do którego doszło 1 lipca.

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Rodzina Inglotów pozostanie w zarządzie

Dla rodzinnej firmy będzie to istotna zmiana, ponieważ po raz pierwszy większościowy pakiet akcji znajdzie się w rękach zewnętrznego inwestora. Samo wejście funduszu było jednak zapowiadane wcześniej. Zgoda UOKiK pozwoliła usunąć jedną z najważniejszych formalnych przeszkód do sfinalizowania transakcji.

Zmiana właściciela nie oznacza, że rodzina odchodzi z firmy. Grzegorz Inglot pozostanie prezesem i akcjonariuszem, Milena Inglot nadal będzie zasiadać w zarządzie, a Zbigniew Inglot wejdzie do rady nadzorczej. Avallon ma natomiast w większym stopniu odpowiadać za finansową stronę biznesu i wesprzeć spółkę kapitałem oraz doświadczeniem potrzebnym do dalszej ekspansji.

Inglot chce mocniej rosnąć za granicą

Obecnie marka Inglot jest obecna w ponad 90 krajach. Posiada spółki zależne m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Australii i we Włoszech. Kolejnym etapem ma być dalszy rozwój na zagranicznych rynkach, poszerzanie oferty produktowej oraz wzmacnianie sprzedaży internetowej i modelu omnichannel, który polega na połączeniu e-commerce ze sklepami stacjonarnymi.