Opéra Garnier, Palais Garnier czy po prostu – Opera Paryska – to architektoniczna perła stolicy Francji i zarazem jeden z wielu obowiązkowych punktów na turystycznej mapie tego miasta. Dyrekcja instytucji ogłosiła, że budynek zostanie zamknięty od 2027 do 2032 r. – to o trzy lata dłużej niż dotychczas planowano. Powodem jest zanieczyszczenie okolic sceny ołowiem.

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Opera Paryska zamknięta. Remont do 2032 roku

Liczący 150 lat historii gmach Opery Paryskiej uważa się za jeden z najcenniejszych budynków w stolicy Francji. Wybudowany w stylu eklektycznym obiekt słynie z monumentalnego marmurowego wejścia, ale nade wszystko – z fresków zdobiących kopułę opery, których autorem był malarz Marc Chagall. Kiedy je odsłonięto w latach 60. ubiegłego wieku, uznano je za skandaliczne, teraz jednak każdego roku przyciągają do Grand Palais miliony turystów.

Jeszcze w 2024 r. dyrekcja Opery Paryskiej zapowiedziała dwuletnią renowację Palais Garnier, która miała odbyć się w latach 2027-2029. Okazuje się jednak, że prace potrwają znacznie dłużej, niż pierwotnie zakładano.

Na początku lipca tego roku ogłoszono, że remont potrwa nie dwa, a pięć lat. Ponowne otwarcie opery przesunięto dopiero na 2032 r. Do podjęcia takiej decyzji władze instytucji zmusiło odkrycie ołowiu, który zalega w strukturze sceny. Stwierdzono, że należy go koniecznie usunąć, aby obiekt spełniał restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa – i aby spektakle mogły odbywać się bez ryzyka dla zdrowia artystów i widzów.

Wnętrza Palais Garnier przyciągają turystów z całego ż Foto: Nooooodles 1337 Unsplash

„To decyzja, którą podtrzymujemy – decyzja, którą podyktowało poczucie odpowiedzialności i którą podjęliśmy dla zapewnienia długoterminowej przyszłości tego miejsca” – podkreśla w wypowiedzi dla francuskiej AFP dyrektor Opery Paryskiej Alexander Neef. „Podjęliśmy ten krok, aby uniknąć konieczności rozpoczynania kolejnych poważnych prac za kilka lat” – dodaje dyrektor Opery Paryskiej.

Foto: Masood Aslami Unsplash

Występy na deskach Opery Paryskiej nie będą się odbywać w okresie remontu, czyli w latach 2027-2032. Dyrekcja instytucji zapowiada przy tym, że przez większość tego czasu turyści nadal będą mieli wstęp do budynku i będą mogli go zwiedzać. Jednocześnie w pewnych okresach niektóre części gmachu będą czasowo zamknięte ze względu na prowadzone prace remontowe.

Paryż: Nie tylko Palais Garnier. Najsłynniejsze budynki w remoncie

Koszt renowacji Palais Garnier oszacowano na 450 mln euro. Jedna czwarta tej kwoty będzie pochodzić ze środków państwowych. Kiedy prace rewitalizacyjne w zabytkowym budynku dobiegną końca, ruszy remont współczesnego gmachu należącego do Opery Paryskiej – Opéra Bastille, który otwarto w 1989 r.

Palais Garnier nie jest jedynym słynnym budynkiem w Paryżu, który przejdzie rewitalizację. Kosztowne modernizacje zaplanowano również w przypadku kilku innych obiektów, które wymagają pilnej interwencji.

Remont przechodzi m.in. słynne Centrum Pompidou. Modernizacja, która ma potrwać pięć lat, powinna zakończyć się w 2030 r. Do tego czasu obiekt jest niedostępny dla zwiedzających.

Ze względu na piętrzące się problemy techniczne potężny remont pod hasłem „Nouvelle Renaissance” przejdzie też Luwr. Prace, których koszt szacuje się na ok. miliard euro, mają wystartować w 2027 r. i zakończyć się cztery lata później.