Amerykański Departament Transportu opublikował projekt kontrowersyjnej przebudowy hali odlotów lotniska Waszyngton–Dulles. Celem przedsięwzięcia ma być ułatwienie pasażerom poruszania się po obiekcie, a także stworzenie dodatkowych przestrzeni. Modernizacja lotniska ma pochłonąć 22,5 mld dol. – czyli wielokrotność 7 mld, o których mowa była wcześniej w kontekście modernizacji terminala.

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Wielka modernizacja modernistycznego budynku.

Terminal lotniska Waszyngton–Dulles to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów tego typu w USA. Autorem projektu portu lotniczego, który otwarto w 1962 r., był światowej sławy amerykański architekt fińskiego pochodzenia, Eero Saarinen, jeden z czołowych przedstawicieli powojennego modernizmu. Saarinen, który nie doczekał otwarcia terminala, uznał go za swój najbardziej udany projekt.

Od lat infrastruktura lotniska utrudnia pasażerom poruszanie się po całym kompleksie. W grudniu ubiegłego roku departament transportu ogłosił konkurs na projekt przebudowy modernistycznej hali, którą Trump nazwał wtedy „pięknym budynkiem” i zarazem „fatalnym lotniskiem”.

Koncepcja modernizacji zakładała zarówno zachowanie istniejącego terminalu projektu Saarinena, jak i jego zastąpienie – czyli wyburzenie. Odbyłoby się to zgodnie z prawem, bo budynek nie ma statusu zabytku, jego właścicielem jest departament transportu.

Foto: United Airlines

Jak informuje „New York Times”, swoje propozycje modernizacji terminala nadesłały renomowane biura architektoniczne z całego świata. Administracja Trumpa poinformowała, że wybrano projekty „po gruntownej analizie ponad 30 propozycji przedstawionych przez czołowych architektów z całego świata”.

Foto: United Airlines

Prezydent nie wskazał jednak żadnego konkretnego biura lub biur, z którymi nawiąże współpracę. Linie lotnicze United Airlines, które są jednym z partnerów modernizacji terminala, poinformowały z kolei, że to one odpowiadają za wizualizacje, które trafiły do mediów.

Lotnisko projektu Eero Saarinena zyska nowe terminale i „największy garaż na świecie”

United Airlines podkreśla, że po remoncie lotniska poruszanie się po całym kompleksie będzie łatwiejsze i bardziej płynne, przy czym oryginalny budynek projektu Saarinena zostanie zachowany. Po modernizacji, która planowo ma potrwać około dwóch lat, użytkownicy lotniska zyskają dodatkowe ponad 464 tys. m kw. powierzchni użytkowej.

Na wizualizacjach modernistyczną halę wieńczy dodatkowa przeszklona nadbudówka z dachem o opływowym kształcie. Terminale C i D zostaną zastąpione nowymi budynkami, a cały kompleks zyska nowe przestrzenie mieszczące hotel, restauracje i sklepy, a także poczekalnię United Airlines. Powstanie też nowy parking podziemny, który – jak zapowiedział Trump – będzie „największym garażem na świecie”.

Modernizacja lotniska Waszyngton–Dulles wpisuje się w szeroko zakrojony plan administracji Donalda Trumpa pod hasłem „Make D.C. Great Again”, dotyczący unowocześnienia infrastruktury Waszyngtonu. Sekretarz transportu Sean Duffy zapowiedział, że początek prac modernizacyjnych na terenie lotniska nastąpi prawdopodobnie wiosną przyszłego roku.