Eksperci zauważają, że nowe zjawisko „duchowego luksusu” to próba odreagowania przez młodych Chińczyków niepewności wynikającej z trudnej sytuacji gospodarczej w kraju.
Chińczycy słyną z tego, że wciąż kultywują starodawne zwyczaje i wierzenia. Dotyczy to również młodych konsumentów z tego kraju, co nie uchodzi uwadze markom z różnych branż i półek cenowych. Na fali niesłabnącego zainteresowania mistycyzmem i dawnymi rytuałami w Państwie Środka rozwinęła się moda na „duchowy luksus”. Na czym polega ten trend?
Wielowiekową mistyczną wiedzę i duchowość Chińczycy określają słowem „xuanxue”. Stare chińskie wierzenia i przesądy znów dochodzą do głosu – i skutecznie zmieniają rynek Państwa Środka. Jak zauważa CNN, który przyjrzał się temu zjawisku, posty z hasztagiem #xuanxue zebrały jak dotąd już ponad 5 mld odsłon, z kolei materiały z hasztagem #zenstyle obejrzało ponad 270 mln internautów.
Coraz szersze grono młodych Chińczyków interesuje się magicznymi właściwościami przedmiotów i starodawnymi rytuałami. Kupują amulety, kamienie, a także ubrania, biżuterię i zapachy inspirowane filozofią zen i xuanxue.
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Efekt tego trendu można porównać do pojawienia się „cichego luksusu” na Zachodzie. Nowa moda stopniowo wypiera logomanię, która od wielu lat królowała na chińskim rynku.
Trend zdążyły już podchwycić marki z różnych branż i półek cenowych. Przybywa kampanii, do których sesje zdjęciowe zrealizowano na terenie świątyń i klasztorów w Chinach. Tamtejszy rynek zalewają produkty, które marki reklamują jako osobiste amulety przynoszące szczęście i pomyślność w rozmaitych sferach życia.
Eksperci zauważają, że młodzi Chińczycy odreagowują w taki sposób niepewność jutra, która jest pokłosiem kiepskiej sytuacji ekonomicznej w ich kraju. Dla kontrastu, modę na „duchowy luksus” podchwycili również ci konsumenci, którzy nie muszą martwić się o stan swojego portfela. Dość powiedzieć, że biżuterii luksusowej marki Van Cleef & Arpels ze słynnej linii „Alhambra” Chińczycy od lat przypisują magiczne właściwości – w zależności od rodzaju zdobiącego je kamienia.
CNN przytacza kolejne przykłady luksusowych błyskotek, które zyskują popularność jako amulety chroniące przed złą aurą i zapewniające szczęście. To m.in. model bransoletki z białego złota „Juste un Clou” Cartiera, bransoletka z różowego złota z diamentami „T” marki Tiffany & Co., naszyjnik z ikoniczną zawieszką „Orb” Vivienne Westwood czy wreszcie kolekcja „Wulu” chińskiej marki Qeelin z motywem tradycyjnej tykwy.
Moda na „duchowy luksus” rozprzestrzeniła się również na inne branże, w tym na turystykę. Coraz więcej młodych Chińczyków odwiedza świątynie i klasztory w urokliwych zakątkach Chin, a także hotele spa, w których wykorzystuje się tradycyjne wschodnie rytuały pielęgnacyjne. To przypomina podobną tendencję, jaką od szeregu lat zauważa się na Zachodzie: ludzie wolą wydawać swoje pieniądze na doświadczenia wspomagające psychiczny i fizyczny dobrostan – zamiast na luksusowe przedmioty.
Eksperci zauważają, że – podobnie jak w przypadku kupowania produktów-amuletów – również podróże w duchu xuanxue dotyczą zarówno zamożnych konsumentów, jak i tych młodych Chińczyków, którzy mierzą się właśnie z niestabilną sytuacją ekonomiczną i zawodową. Ci pierwsi pragną wyniesienia swojej duchowości na wyższy poziom, ci drudzy z kolei poszukują oddechu od codziennego stresu i presji – i choćby iluzji zakotwiczenia w czasach, w których materialna stabilność staje się prawdziwym luksusem.
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