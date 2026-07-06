Dla słynnych domów mody takie wydarzenie jak ślub dekady to bezcenna platforma promocyjna. Słynne marki rywalizują o względy gwiazd na co dzień. W przypadku wydarzeń, które przyciągają wzrok świata, a tak należy traktować ślub Taylor Swift i Travisa Kelce'a, walka jest jeszcze bardziej zacięta. Tę rozgrywkę wygrał dom mody Dior.

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Suknia ślubna Taylor Swift: Prestiżowe zwycięstwo Diora

Od dawna trwały spekulacje, kto zaprojektuje ślubną kreację Taylor Swift. Wśród faworytów wymieniano brytyjską projektantkę Stellę McCartney, szczególnie lubianą przez Taylor, a także Sarah Burton z Givenchy i Oscara de la Rentę.

Zwycięzcą okazał się paryski dom mody Dior. Świętująca właśnie 80-lecie swojego powstania paryska marka przygotowała zarówno strój panny młodej, jak i jej wybranka – amerykańskiego futbolisty Travisa Kelce’a.

Kreacje państwa młodych zaprojektował dyrektor kreatywny Diora, 41-letni Jonathan Anderson, jedno z najgorętszych nazwisk w świecie mody. Brytyjczyk dołączył do Diora w ubiegłym roku po tym, jak spędził 11 lat na czele hiszpańskiej marki Loewe. Andersona uważa się za jednego z najbardziej utalentowanych i kreatywnych projektantów mody młodego pokolenia.

W swoim komunikacie dom mody Dior poinformował, że obydwie kreacje powstały w słynnym atelier marki przy Avenue Montaigne w Paryżu. Anderson projektował w ścisłej współpracy z parą.

Jonathan Anderson: czarny koń Diora

Jak wygląda ślubna kreacja Taylor Swift? Tego nie wie – nie pojawiły się jeszcze żadne zdjęcia z ceremonii, która miały miejsce 3 lipca w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku.

Kiedy wszystko będzie jasne, istnieją duże szanse, że przynajmniej przez jakiś czas Dior stanie się marką modową numer jeden na świecie – o ile już nią nie jest. Oficjalny profil Taylor Swift na Instagramie obserwuje 273 mln osób, dochodzi do tego ogromne grono wiernych fanów piosenkarki na całym świecie.

Sukces Diora to prestiżowa porażka Matthieu Blazy’ego, nowego dyrektora kreatywnego Chanel. Podobnie jak Andersonowi, również Blazy'emu udało się tchnąć nową energię w prowadzony przez siebie dom mody. .

Warto dodać, że to właśnie Blazy zaprojektował ślubną kreację innej gwiazdy pop – Dua Lipy – która również niedawno wyszła za mąż. Dla Chanel to prestiżowy sukces i świetna okazja do wsparcia sprzedaży w butikach. Jak jednak wskazuje agencja Reuters, która zwróciła uwagę na rywalizację między Diorem a Chanel w dziedzinie projektowania kreacji dla gwiazd, to na prowadzenie wysuwa się jednak ten pierwszy – ze względu na nieporównywalnie większe zasięgi, które gwarantują Taylor Swift oraz jej mąż, Travis Kelce.