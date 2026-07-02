Kamienica o nazwie Casa Botines jest dumą hiszpańskiego miasta León, ale dla wielu turystów odwiedzających Hiszpanię, pozostaje nieznany. Niesłusznie - to dzieło Antoniego Gaudíego, jednego z najbardziej wizjonerskich architektów w historii.

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Casa Botines: Gotycka kamienica Antoniego Gaudíego

Antoni Gaudí wypracował swój własny, niepowtarzalny styl, który jest rozpoznawalny już na pierwszy rzut oka. Właściwie wszystkie najsłynniejsze obiekty jego projektu znajdują się w Barcelonie lub szerzej – w Katalonii, ojczystym regionie architekta.

Tymczasem również w innych regionach Hiszpanii można znaleźć budynki, które zaprojektował Gaudí. Jednym z nich jest Casa Botines w León – neogotycka kamienica, do której przylgnął przydomek „Domu Smoka”.

Casa Botines jest wyjątkowa z kilku względów. To jedna z zaledwie trzech realizacji według projektu Gaudíego, które znajdują się poza Katalonią, gdzie architekt spędził praktycznie całe życie. Dwa pozostałe to dawna winiarnia Bodegas Güell w Sitges oraz „disneyowski” pałac biskupi w Astordze w prowincji León, o którym niedawno pisaliśmy na łamach „Sukcesu”.

W architekturze znajdującej się przy Plaza de San Marcelo pod numerem 5 kamienicy Casa Botines w mieście León można odnaleźć konstrukcyjne, estetyczne, a także symboliczne rozwiązania, które Gaudí rozwijał w kolejnych latach i umieszczał w swoich późniejszych projektach. Inspiracje sztuką średniowiecza, a także zamiłowanie do gadów, z którego słynął Gaudí, uwidaczniają się w dużej rzeźbie smoka, która wieńczy monumentalne wejście do kamienicy. Tradycyjnie smoki strzegły wielkich skarbów.

Foto: Museo Casa Botines Gaudí

Kamienna fasada, charakterystyczne wieże na szczytach kamienicy oraz nawiązujące do gotyku rzeźby to kolejne odniesienia do epoki średniowiecza. Efekt jest taki, że Casa Botines na pierwszy rzut oka jest jak twierdza. Trzeba się dokładniej przyjrzeć, a najlepiej wejść do środka, aby dostrzec charakterystyczne elementy stylu Gaudíego.

„Dom Smoka”. Jeden z wczesnych projektów Gaudíego

Zlecenie zaprojektowania kamienicy młody, ale już dobrze znany wówczas Antoni Gaudí otrzymał od dwóch działających w branży tekstylnej biznesmenów z León – Simóna Fernándeza i Mariano Andrésa. Budynek miał mieścić zarówno przestrzenie magazynowe i komercyjne, jak i mieszkania czynszowe.

Foto: Museo Casa Botines Gaudí

Budowa „Domu Smoka” ruszyła w 1891 r. i dobiegła końca w 1892 r. Na parterze znajdował się sklep z tkaninami, a także oddział Hiszpańskiego Banku Kolonialnego (hiszp. Banco Hispano Colonial). Wyższe piętra przeznaczono na mieszkania.

Gaudí umieścił w tym projekcie wiele innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych. Wśród nich można wymienić między innymi przestrzenne, pozbawione wielu filarów pomieszczenia, co udało się osiągnąć dzięki budowie mniejszej liczby solidnych kolumn z żeliwa, oraz dziedzińce w kształcie lejków, które w gorące dni zapewniają wentylację oraz dostęp naturalnego światła do wnętrz.

Foto: Museo Casa Botines Gaudí

Pomieszczenia w Casa Botines wypełniają detale typowe dla kształtującego się stylu Gaudíego: okucia okien, klamki, wizjery, detale stolarskie oraz balustrady o opływowych, organicznych kształtach. Architekt nie zapomniał też o takich rozwiązaniach poprawiających komfort życia w kamienicy jak na przykład wygodne schody oraz dwuskrzydłowe drzwi ułatwiające przenoszenie mebli między pokojami.

Foto: Museo Casa Botines Gaudí

Obecnie Casa Botines jest otwarta dla zwiedzających – działa w niej muzeum. Na kilku piętrach kamienicy zaprojektowano wystawy opowiadające o historii budynku, jego użytkownikach – i oczywiście o rozmaitych aspektach twórczości Antoniego Gaudíego.