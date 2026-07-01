Słynna japońska marka przedmiotów wyposażenia wnętrz i ubrań Muji kończy działalność w Polsce. Muji Polska zapowiada jednocześnie otwarcie nowego rozdziału w swojej historii – choć nie podała w tym kontekście zbyt wielu szczegółów. Wiadomo jednak, że marka Muji zamierza wzmocnić swoją obecność w innych krajach europejskich.

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Muji zamyka ostatni sklep w Polsce

Muji to funkcjonująca od prawie pięciu dekad japońska marka artykułów wyposażenia wnętrz, akcesoriów do domu i ubrań. Firma, która w swojej ojczyźnie stała się gigantem, specjalizuje się w przystępnych cenowo produktach dobrej jakości.

Oprócz maksymalnej prostoty i uniwersalności produktów jednym ze swoich znaków rozpoznawczych japońska marka uczyniła brak logotypów na swoich wyrobach. Muji chce w ten sposób stanąć w kontrze do krzykliwych, nadmiernie upiększanych produktów i opakowań, które zalewają rynek.

Pierwsze sklepy Muji na terenie Europy pojawiły się na początku lat 90. Pierwszy sklep japońskiej marki w naszym kraju otwarto z kolei w marcu 2010 r. w warszawskiej galerii handlowej Arkadia. Oprócz przedmiotów codziennego użytku i ubrań można było tam kupić również meble i akcesoria do domu.

Po zamknięciu sklepu w Arkadii marka przeniosła się do budynku przy ulicy Mysiej 3 w Warszawie. Sklep działa na zasadzie franczyzy – ale tylko jeszcze przez jakiś czas, bo również i on niebawem zniknie z mapy Warszawy. Firma Muji Polska ogłosiła zakończenie działalności od 30 czerwca 2026 r., uzasadniając to decyzją, która wypłynęła z centrali firmy w Japonii.

„Ta historia dobiega końca, ale nie zamykamy drzwi, otwieramy się na nowe. Nowa forma, nowa energia, nowa przestrzeń” – czytamy w komunikacie, który pojawił się na oficjalnym profilu Muji Polska na Instagramie.

Na stronie, na której wciąż jeszcze działa sklep internetowy Muji Polska, także pojawił się ten sam komunikat, a także kilka dodatkowych informacji dla klientów. Marka poinformowała, że wygasza swój program lojalnościowy, a zebrane punkty klienci mogą wymienić na rabaty – do wykorzystania w sklepie stacjonarnym przy Mysiej.

Muji znika z Polski, ale nie z Europy

Marka Muji powstała w 1980 r. Produkcja wyrobów w duchu „no logo” przysporzyła jej wierne grono klientów – najpierw w Japonii, a potem w reszcie świata.

Najpierw w ofercie Muji pojawiły się produkty gospodarstwa domowego, z czasem marka powiększyła swoje portfolio o ubrania, kosmetyki i urządzenia elektryczne. Produkty Muji są minimalistyczne i praktyczne, marka chwali się przy tym zrównoważoną, maksymalnie ekologiczną produkcją swoich wyrobów.

W 2024 r. europejski wydział Muji ogłosił bankructwo, ale już dwa lata później, w lutym 2026 r., firma ogłosiła pięcioletni plan ekspansji, który ma objąć również Europę. Marka zapowiedziała, że do 2030 r. na Starym kontynencie ma powstać co najmniej kilka nowych sklepów Muji.

Czy wśród tych krajów znajdzie się również Polska? Jak na razie Muji nie opublikowała na ten temat żadnego komunikatu, który by to jasno potwierdzał, ale z najnowszego ogłoszenia wynika, że polscy fani japońskiej marki raczej nie będą pozostawieni samym sobie.